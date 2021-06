Ormai fa molto caldo, e conservare i cibi diventa ancora più importante. Se d’inverno la frutta andava a male abbastanza lentamente, in questo periodo tenderà a marcire molto velocemente. Un discorso simile si applica alle erbe aromatiche. In questo periodo le stiamo usando molto in una grande varietà di ricette, ma anche loro tendono a deperire in fretta.

Per questa ragione è bene capire quali sono i metodi migliori per conservare questi tipi di alimenti. Ecco i trucchi infallibili per conservare al meglio frutta ed erbe aromatiche.

Conserviamo la frutta al meglio

Ci sono varie cose da considerare per quanto riguarda la frutta. Innanzitutto mettiamo i vari tipi di frutta in vassoi o contenitori diversi. Metterli vicini infatti velocizza la loro maturazione e quindi li fa marcire prima, a causa di particolari sostanze che ciascun frutto emette.

Inoltre molti sapranno che la frutta, una volta tagliata, marcisce prima. Quindi se la tagliamo e non la consumiamo tutta dobbiamo metterla in frigo. Se lasciamo le fette all’aria aperta per alcune ore dovremo poi buttare tutto.

La procedura per le erbe aromatiche

Bisogna fare molta attenzione alle erbe aromatiche quando vengono conservate in frigo. Non dobbiamo infatti metterle direttamente nel frigorifero appena acquistate. Se lo facciamo, rischiamo che in pochissimo tempo diventino scure e marciscano.

Dobbiamo quindi prima lavarle, così da eliminare qualunque possibile batterio che le farebbe andare a male velocemente. Poi le mettiamo in un barattolo, meglio se con un po’ di acqua dentro. Ora mettiamo il barattolo in frigo, e cambiamo l’acqua ogni due giorni. Questo metodo garantisce di massimizzare la vita delle nostre erbe.

Ecco i trucchi infallibili per conservare al meglio frutta ed erbe aromatiche. Basta poco per ottenere grandi risultati ed evitare di buttare tutto, sprecando così tanti soldi.

