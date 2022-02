Ecco i trucchi geniali per leggere i messaggi che il mittente ha cancellato su WhatsApp, attraverso le app o il backup

Da un pò, esiste una funzione su WhatsApp che consente di eliminare, entro un’ora, i messaggi inviati al destinatario. Quest’ultimo saprà che uno o più messaggi sono stati cancellati, apparendo la scritta “questo messaggio è stato eliminato”. Tuttavia, non potrà visualizzarne più il contenuto. Quindi: un diritto di ripensamento da parte di chi invia e una negata conoscenza per chi riceve. La funzione è molto utile se il messaggio conteneva errori o se si è cambiata idea. Tuttavia, se il ricevente non vuole rassegnarsi ed è curioso di sapere cosa conteneva il messaggio, esistono dei modi per scoprirlo. Anzitutto, ci sono delle app che permettono di sapere cosa c’era scritto nel messaggio cancellato. Tra le tante, abbiamo WhatsRemoved+, che è molto semplice da usare, disponibile per dispositivi Android. Essa consente di leggere e salvare le notifiche WhatsApp sullo smartphone, registrando ogni messaggio ricevuto. Ma, vediamo come si usa.

Come scaricare ed usare le app che consentono di leggere i messaggi cancellati

Per iniziare a usare l’app, occorre:

1) scaricarla da Google Play ed installarla;

2) accettare i termini e le condizioni indicate;

3) selezionare WhatsApp dall’elenco delle app, per leggere i messaggi eliminati. A quel punto, tutte le volte che qualcuno elimina un messaggio già inviato, riceveremo la notifica. Per leggerlo, basterà aprire la notifica e toccare la scheda “Rilevato”. Da qual momento, potremo leggere i messaggi eliminati, che siano stati rimossi dal mittente. La funzione consente di recuperare anche foto, video, vocali oltre che i messaggi in senso stretto. Ecco, dunque, svelati i trucchi geniali per leggere i messaggi che il mittente ha cancellato, utilizzando un app terza. L’unico limite è detta app non funziona se le conversazioni sono silenziose o senza connessione internet. Oppure, non funzionerà se c’è il risparmio batteria o se il mittente cancella immediatamente il messaggio inviato. Inoltre, le applicazioni terze possono comportare un rischio per la sicurezza.

In alternativa, si può evitare di utilizzare le app terze e ricorrere al backup. Sicchè, chi ha perso i messaggi e non ha ancora fatto un backup, può ricorrere ad un software di data recovery. Tra i più famosi c’è Dr. Fone, disponibile sia per iOS che per Android. Per utilizzarlo, seguiamo questa procedura. Dopo aver installato il programma, occorre collegare il proprio smartphone al PC e dare le autorizzazioni del caso. Nella finestra successiva, selezioniamo “messaggi e allegati di WhatsApp” per avviare la scansione dei file da recuperare. Poi, clicchiamo su “ripristina” > “ripristina dispositivo” e i messaggi saranno recuperati! Con detta app, si possono anche ripristinare i messaggi WhatsApp cancellati dal backup iCloud. In questo caso, apriremo il programma, andando su “recupera dai file di backup di iCloud”. Poi, inseriamo i dati per accedere al proprio account iCloud e, infine, selezioniamo i file da recuperare.

