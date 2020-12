Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dagli anelli ai bracciali, e passando per le collane, per i candelabri e per i servizi di posate, ecco i trucchi e i rimedi naturali per la pulizia degli oggetti in argento. Perché ci sono tante sostanze di uso comune, a casa e spesso a disposizione in cucina, che permettono infatti con facilità di far tornare a risplendere tutta la propria argenteria.

Ecco i trucchi e i rimedi naturali per la pulizia degli oggetti in argento, dal bicarbonato al dentifricio

Per esempio, il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per pulire l’argenteria. Basta infatti creare una soluzione consistente di acqua e bicarbonato. Per poi strofinare delicatamente sulle parti annerite con un panno morbido imbevuto. Oppure con uno spazzolino da denti con le setole morbide se le macchie sono ostinate. Dopo aver fatto agire la soluzione, anche per un’ora, basterà risciacquare a fondo in acqua corrente ed asciugare.

Al posto del bicarbonato di sodio, pure l’aceto bianco è in grado di ridare brillantezza agli oggetti in argento. In questo caso basterà immergere i preziosi in mezzo litro di acqua calda con l’aggiunta di due cucchiaini di aceto bianco. Lasciare agire per almeno mezz’ora e poi risciacquare sempre in acqua corrente. Se le macchie sono ostinate, invece, si può strofinare direttamente sui preziosi la soluzione concentrata di aceto bianco e di acqua calda muniti di un panno delicato. Ed utilizzando eventualmente pure uno spazzolino con le setole morbide. Questo in caso di presenza di angoli e di interstizi che sono difficili da raggiungere con il panno.

Il terzo rimedio naturale per pulire gli oggetti in argento, complementare o alternativo al bicarbonato di sodio ed all’aceto bianco, è rappresentato dal comune dentifricio. In questo caso l’uso dello spazzolino da denti con le setole morbide è d’obbligo, al fine di andare a strofinare delicatamente sulle parti annerite. Lasciare agire per venti minuti e poi sciacquare in acqua corrente ed asciugare con cura.