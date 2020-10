La carne, il grasso ed il sale. Sono questi i principali ingredienti per preparare tra le mura domestiche una buona salsiccia. Il dosaggio della carne, rispetto al grasso, è in genere frutto di scelte che sono legate anche alle calorie. Pur tuttavia, in genere il miglior rapporto è dato dall’80% di carne ed almeno il 20% di grasso.

E questo perché il grasso nella salsiccia non rappresenta un ingrediente accessorio. Ma è quello che dà il gusto alla salsiccia stessa dalla cottura alla tavola. Ed allora, ecco i trucchi della nonna per preparare la salsiccia fatta in casa. Anche perché, partendo dal tritato di carne, è possibile andare a preparare una gustosa salsiccia in tante varianti.

Ecco i trucchi della nonna per preparare la salsiccia fatta in casa

Per esempio, al fine di preparare una salsiccia ancor più gustosa si può combinare il 70% di carne magra con il 20% di grasso e con l’aggiunta del 10% di lardo stagionato. La carne tritata va mescolata con il sale bianco fino con una percentuale ottimale che è al 2%. Questo significa andare ad aggiungere ad ogni chilo di carne tritata 20 grammi di sale bianco fino, che è quello che riesce a sciogliersi e ad amalgamarsi meglio.

La salsiccia non è un cibo da preparare senza mettere tutti gli ingredienti che la rendono gustosa. Per esempio, è sbagliato preparare la salsiccia senza il sale in quanto il cloruro di sodio non solo dà il gusto alla carne tritata, nelle percentuali sopra indicate. Ma rende pure la carne stessa non solo compatta, ma pure morbida e succosa.

Il ruolo chiave delle spezie e degli odori per la preparazione a casa della salsiccia

La salsiccia a questo punto è pronta come mix da inserire nei budelli, ma in realtà c’è l’ultimo tocco magico, quello che è rappresentato dalla scelta degli odori e delle spezie. Dall’aglio al pepe nero, e passando per il finocchietto selvatico. Per ogni chilo di carne, l’aggiunta ottimale di odori e di spezie può variare. Dai 10 ai 30 grammi per ogni chilo di carne.