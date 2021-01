Oggi, gli Esperti di Redazione vogliono fornire delle indicazioni utili per compiere delle semplici riparazioni in autonomia: ecco i trucchi che pochi conoscono per eliminare i graffi dai vetri. Accade che i vetri, o anche gli specchi, presentino dei piccoli graffi superficiali, vediamo dunque quali sono i rimedi semplici per rimuoverli.

Il dentifricio

Per prima cosa lavare accuratamente il vetro con un panno pulito, tenendo presente che qualsiasi traccia di sporcizia sullo straccio, viene strofinata sul vetro e potrebbe quindi causare ulteriori graffi. Lasciare asciugare bene prima di procedere al trattamento. Dunque, porre una piccola quantità di dentifricio su un panno asciutto e pulito. Il dentifricio più adatto a compiere questa operazione è quello bianco, meglio se a base di bicarbonato di sodio, ed in crema. Quello in gel ha una resa decisamente inferiore. Spargere, quindi, il dentifricio sul graffio. Ripetere l’operazione per 2 o 3 volte. Quindi passare con un straccio umido per eliminare gli eccessi. Nel compiere questa operazione è necessario fare attenzione a non esercitare troppa pressione affinché il dentifricio non penetri troppo in profondità.

Lucido per metalli

In caso di graffi maggiormente ostinati suggeriamo di utilizzare del lucido per metalli. Il lucidante ad azione più rapida è quello che contiene ossido di cerio; un’alternativa più costosa è invece rappresentata dall’ossido ferrico. Basterà acquistare un comune prodotto lucida ottone che rispecchia queste caratteristiche. Anche in questo caso bisogna prima lavare accuratamente il vetro e lasciarlo asciugare. Quindi versare una piccola quantità di prodotto per lucidare su un batuffolo di ovatta. Sfregare con movimenti circolari il graffio per circa 30 secondi. Lavare poi la superfice con un panno morbido bagnato con acqua tiepida.

Carta di giornale

Infine un rimedio molto efficace per i graffi superficiali è la carta di giornale. L’inchiostro in essa contenuta lubrifica e lucida, inoltre le fibre di legno di cui il foglio è costituito eliminano i graffi leggeri. Basterà quindi accartocciare la carta di giornale e strofinare energicamente la superficie da trattare.

Dunque ecco i trucchi che pochi conoscono per eliminare i graffi dai vetri.