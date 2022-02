Siamo a febbraio e ci sentiamo tutti ancora piuttosto in letargo.

È così che ci ritroviamo spesso e volentieri sul divano di fronte a film o serie TV, con tanto di copertina e tisana fumante. Con queste premesse, chi ha tempo di pensare a qualcosa che abbia a che fare con la vivacità ed il cambiamento? Eppure, è proprio questo il momento di pensare a come tirarci su di morale per accogliere come si deve la primavera. Una stagione da sempre legata alla rinascita, alla fioritura ed ai colori che tornano più accesi che mai.

Per unire tutti questi elementi ad una donna può bastare davvero poco. Ad esempio, una coccola tutta per lei con una seduta dal parrucchiere.

Questo articolo offre l’occasione di presentarci in salone al grido di “Ecco i trend colore che spopoleranno in primavera, ed io ho scelto proprio questo!”

L’autostima passa anche dai capelli

Avere un taglio o un colore che ci doni e che risalti i nostri lineamenti ed il nostro incarnato può davvero fare la differenza. Non dobbiamo sottovalutare infatti quanto una chioma che sentiamo nostra e che ci faccia sentire bene con noi stesse possa avere un impatto notevole sull’autostima.

Per questo è fondamentale curare più che possiamo ed in ogni modo i nostri capelli, utilizzando sempre prodotti adatti al tipo di capello.

Se ad esempio abbiamo un capello secco e sfibrato possiamo utilizzare anche dei rimedi fai da te.

Se invece combattiamo con dei capelli fini a cui vogliamo restituire volume, ci sono dei semplici trucchetti da seguire.

In questo senso è utile ricordare il bisogno di idratazione che anche i capelli reclamano. Infatti, come per tutto il resto del corpo, è fondamentale mantenere un buon livello di idratazione. La chioma ne risentirà positivamente guadagnando in robustezza e brillantezza.

Ecco i trend colore che spopoleranno in primavera con tinte che soddisferanno more e bionde di tutte le età

Quest’anno ci sono delle meravigliose novità in tema colore, che potranno davvero accontentare davvero tutte con toni sorprendenti.

Ecco quali sono:

nero ossidiana. Il nero profondo e corvino torna di tendenza. Perché ricordiamo sempre che il nero non è triste ma poetico;

ramato dorato. Tornano o forse non se ne sono mai andati i toni caldi del rame con la lucentezza dell’oro, per un mix di luce abbagliante;

very pery. Pantone lo ha eletto colore dell’anno. Forse non per tutte, ma senz’altro per chi non vuole passare inosservata;

expensive brunette. Un castano ricco di pigmentazione, forte e deciso;

mushroom blonde. Non è beige, non è grigio, non è castano. Quel che è certo è che è una delle colorazioni must di quest’anno, versatile e tutt’altro che banale.