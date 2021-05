Una volta superata una certa età, iniziamo a notare che il nostro fisico non è più quello di una volta. Vediamo un generale declino delle nostre abilità fisiche, in quanto forza, agilità, ed equilibrio tendono a deteriorarsi nel tempo.

Tuttavia, questa non è affatto una buona ragione per rassegnarsi all’invecchiamento. Ci sono infatti tanti esercizi utili per rallentare in maniera consistente il declino. Molti di questi non sono faticosi e si possono comodamente fare a casa, quindi sono adatti davvero a tutti. Dunque, senza ulteriori indugi, ecco i tre straordinari esercizi che ci permetteranno di tenerci in forma anche a 50 anni e oltre.

Una passeggiata per casa

Il primo consiglio che diamo è quello di praticare la camminata laterale. Si tratta di un esercizio davvero banale, che consiste nel camminare a casa dieci passi laterali verso destra, e poi dieci verso sinistra. Questo movimento va ripetuto più volte al giorno a seconda della propria condizione fisica. È un esercizio molto utile per rendere più flessibile bacino, ginocchia, caviglie e spina dorsale. Insomma, un gran modo per aumentare la propria agilità.

Per la parte superiore del corpo

Il secondo consiglio è utile per evitare i difetti di postura che possono sopraggiungere con l’età. Tutto ciò che dobbiamo fare è muovere un po’ le scapole, aprendo le braccia il più possibile piegandole all’indietro, e mantenere la posizione per tre secondi. Ripetiamo questa azione per almeno cinque volte di fila. Con l’esercizio possiamo poi arrivare a fare anche 10 o 15 ripetizioni, ma all’inizio non sforziamoci troppo.

Un po’ di equilibrio

Infine, vediamo come migliorare l’equilibrio, sempre tra le mura di casa. Appoggiamoci su un tavolo o su una superficie simile, restando in piedi. Poi alziamo un piede, e cerchiamo di tenere l’equilibrio solo sull’altra gamba. Cerchiamo di resistere per 10 secondi in questa posizione. I più esperti potrebbero anche provare a chiudere gli occhi durante questo esercizio, se ritengono la versione base troppo facile.

Ecco i tre straordinari esercizi che ci permetteranno di tenerci in forma anche a 50 anni e oltre. Non è necessario andare a fare lunghe corse, o scalare delle montagne, si può fare tutto a casa.

Per altri consigli di benessere è possibile leggere questo approfondimento.