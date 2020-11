Gli animali domestici rappresentano una parte importante della famiglia di cui fanno parte. I padroni di cani e gatti, come degli altri animali che è possibile ospitare in casa, hanno con loro un rapporto speciale.

Dopo poco tempo il cane diventa appieno un membro della famiglia. Nonostante, però, la grande vicinanza e il grande rapporto che si può costruire con il proprio animale, non bisogna mai dimenticarsi che si tratta di una specie diversa. E, come tale, percepisce la realtà in maniera molto diversa da noi.

Il super udito

Una grande, e importante, differenza, che è facile notare tra la nostra specie e quella canina, riguarda lo sviluppo dei cinque sensi. Se, infatti, nel caso della vista i cani hanno più difficoltà degli umani nel distinguere i colori, la stessa cosa non succede per l’olfatto e l’udito. Infatti, questi animali riescono a percepire odori da una lunghissima distanza, anche se lievi. Anche per quanto riguarda i rumori sono molto più sensibili di noi umani.

L’udito canino, infatti, è molto sviluppato e si ritiene che abbia una capacità di percezione quattro volte superiore all’udito di un essere umano. Ovviamente, questa ipercapacità presenta anche dei lati negativi, come ad esempio una fortissima sensibilità ai suoni forti e improvvisi. Dunque, ecco i tre rumori che i cani non possono sopportare.

Attenzione allo starnuto

Se si possiede un cagnolino da almeno un anno, il primo rumore che il cane non riesce a tollerare è probabilmente stato notato il giorno di capodanno. A causa di questa intensa sensibilità uditiva, infatti, rumori come i fuochi d’artificio sono una vera e propria tortura per il nostro animale. Anche un gesto, come passare l’aspirapolvere, potrebbe risultare enormemente fastidioso.

Infatti, se anche per noi il rumore è importante, si può solo immaginare quanto il cane lo senta potente. Oltre ai suoni molto forti, ciò che spaventa il nostro amico a quattro zampe sono i rumori improvvisi. Infatti, sebbene non sia molto potente, il suono di uno starnuto potrebbe essere poco tollerato da fido, che rischia di spaventarsi moltissimo.

Dunque, ecco i tre rumori che i cani non possono sopportare.