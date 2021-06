Estate, periodo dell’anno in cui ci si ferma per ritrovare la serenità ed allontanarsi dai ritmi frenetici delle grandi città. Eppure, non è sempre facile, né alla portata di tutti, riuscire a visitare le località più gettonate dell’anno.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Allora, ecco i tre luoghi magici e facilmente raggiungibili in cui rilassarsi durante questa estate. Iniziamo subito.

Perdersi tra stupendi vigneti e laghi indimenticabili

Gli amanti del vino conoscono bene il Piemonte, Regione dove si produce il barolo, il barbaresco e il barbera. Eppure, non tutti conoscono una particolare zona geografica riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Parliamo delle Langhe, località in cui sarà possibile perdersi tra vigneti, ruscelli e boschi incontaminati, senza disdegnare una sosta nelle famose cantine della zona. Qui sarà possibile gustare alcuni dei vini più rinomati d’Italia e concedersi delle leccornie da veri intenditori, tra cui il famoso tartufo bianco di Alba.

Campo Imperatore

Se, invece, si è amanti della natura più incontaminata e della tranquillità più assoluta non ci si dovrebbe perdere una visita al Campo Imperatore. Chiamato anche “Piccolo Tibet”, questo altopiano incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso stupisce grazie ai suoi silenzi e al suo aspetto bucolico.

Qui sarà possibile riscoprire la natura più selvaggia grazie a numerosi percorsi di trekking, godendosi un paesaggio in cui il tempo sembra veramente essersi fermato.

La Scarzuola

Infine, merita una visita La Scarzuola, piccola località adagiata sui dolci declivi dell’Umbria, in provincia di Terni.

Qui sarà possibile perdersi tra i particolarissimi edifici della “città-teatro”creata sul finire del 1900 dall’architetto Tommaso Buzzi. Un’esperienza davvero surreale che permetterà a quasi tutti i turisti di dimenticare per almeno un giorno le difficoltà quotidiane e finalmente rilassarsi.

