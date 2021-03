Cosa potrebbe essere un’immagine perfetta del buonumore? Una spiaggia hawaiana e un soft drink sulla spiaggia? Per fare un pensiero molto pratico sì, anche se il buonumore, visti i tempi, potrebbe essere legato a salute e lavoro. Ecco i tre alimenti perfetti per il nostro buonumore, soprattutto in questi giorni che passiamo dall’inverno alla primavera. Periodo tradizionalmente duro per il nostro organismo, che esce dal letargo. I nostri Esperti di salute e benessere hanno recuperati tre cibi semplici in grado di stimolare la produzione della serotonina.

Cos’è la serotonina e perché è così importante

Sembra complesso il procedimento chimico del nostro organismo per la produzione del cosiddetto “ormone del buonumore”. Spieghiamolo in maniera semplice, prima di vedere gli alimenti che lo favoriscono. La serotonina è un neurotrasmettitore, ossia una sorta di telecomando che regola tutte le attività del nostro fisico. Per aumentare la serotonina ci vuole il triptofano, aminoacido basilare che troviamo nel cibo. Ecco i tre alimenti perfetti per il nostro buonumore, produttori di triptofano e quindi di serotonina.

Il tuorlo dell’uovo

Quando andiamo alla ricerca degli alimenti tradizionalmente utili per il nostro buonumore, di solito il principe per eccellenza è il cioccolato. Ma, questo lo sappiamo tutti. Un alimento che invece, in pochi sanno essere alleato del buon umore è l’uovo. In particolare, il suo tuorlo, nel quale si concentrano buona parte dei nutrienti, tra cui il famoso triptofano.

I broccoli

Se c’è una verdura particolarmente ostica per molti di noi è quella rappresentata da broccoli e cavolfiori. Sarà forse per l’odore durante la cottura, sarà per un gusto non particolarmente eccelso per il nostro palato. Sta di fatto però che il broccolo, e con esso il cavolfiore, oltre a essere riconosciuto come verdura anticancro è anche un potente alleato del nostro buon umore. Questo, perché, con la sua ricchezza di sali minerali e vitamine va a influenzare positivamente la nostra mente. Invitandola a sviluppare tutti i processi mnemonici e cognitivi.

I legumi

Parliamo spesso su queste colonne dell’importanza dei legumi, quali proteine vegetali che si rivelano vere e proprie miniere di nutrienti. Fanno benissimo alla regolarità intestinale, equilibrano il livello di colesterolo, proteggono il cuore, ma aiutano tantissimo anche il nostro buon umore. Da citare soprattutto lenticchie e fagioli.

