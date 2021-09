Molti considerano settembre quasi come se fosse l’inizio di un nuovo anno, in cui si ritorna alla routine quotidiana e si riprendono i buoni propositi. L’estate ha portato con sé belle giornate, caldo e relax. Ma sole, mare e sudore possono anche andare ad indebolire la nostra pelle. Perciò settembre è il momento giusto per tornare a dedicarci alla cura del nostro corpo dopo l’affaticamento estivo. Ecco i trattamenti corpo che tutti dovremmo fare per rigenerarci dopo l’estate. Questi trattamenti sono adatti sia per mantenere l’abbronzatura persa ma anche per ristabilire una corretta idratazione della nostra pelle.

Scrub corpo

Lo scrub è molto importante per aiutare ad eliminare le cellule morte dalla cute e avere la pelle liscia senza impurità. Rimuovere tutte le impurità, inoltre, è importante per far si che i trattamenti successivi penetrino a fondo e risultino più efficaci. Lo scrub corpo dovrebbe essere sempre delicato, da fare almeno una volta alla settimana a seconda del tipo di pelle. Se per esempio abbiamo la pelle particolarmente sensibile e delicata è meglio ampliare quest’arco di tempo e fare lo scrub una volta ogni due settimane. Una credenza comune è che lo scrub faccia andare via l’abbronzatura più rapidamente. In realtà questo non è vero, anzi, ci evita fastidiosi problemi come l’abbronzatura che va via a macchie. Inoltre, oltre a rendere la pelle liscia, lo scrub la rende anche luminosa e dall’aspetto sano.

Crema idratante corpo

Dopo aver fatto lo scrub, è fondamentale andare ad applicare immediatamente una crema o un burro idratante. È necessario, infatti, nutrire a fondo la pelle e far penetrare i nutrienti il più possibile per cercare di ristabilire il normale equilibrio della pelle e ridargli la giusta idratazione. Questo procedimento è da fare tutti i giorni, se è dopo la doccia (momento in cui i pori sono particolarmente dilatati e dunque più propensi ad assorbire i nutrienti) ancora meglio.

Massaggio linfodrenante

Il massaggio linfodrenante è un ottimo metodo per ridare tonicità alla pelle, sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso. L’ideale sarebbe rivolgerci sempre ad un professionista che sappia dove mettere mano. Se non si vuole affrontare questa spesa è possibile anche effettuare un automassaggio a casa, tutti i giorni dopo la doccia nel momento in cui mettiamo la crema. Ricordiamoci che il movimento del massaggio deve essere fatto sempre dal basso verso l’alto per sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso.

