Ecco i titoli che sono in rampa di lancio oggi in Piazza Affari. Nell’ultima seduta della settimana la Borsa di Milano potrebbe dare la zampata. Se i prezzi riuscissero a chiudere in rialzo, allora ci sarebbero le premesse per il lancio di una nuova fase rialzista nella prossima settimana.

Nel listino milanese alcune azioni oggi possono fare bene. Grazie all’analisi dell’Ufficio Studi, ecco i titoli che sono in rampa di lancio oggi in Piazza Affari.

Quali gli scenari di oggi in Piazza Affari

Partiamo dall’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), perché è quello che catalizzerà l’attenzione degli operatori per tutta la seduta. Infatti se i prezzi dovessero riuscire a chiudere sopra i 20.400 punti, si stabilirebbe un nuovo massimo a tre mesi. Ma soprattutto si terminerebbe la settimana oltre la soglia che da settimane impedisce all’indice di prendere la via del rialzo.

Lo scenario positivo passa naturalmente per Wall Street. Se la Borsa americana avesse una apertura in ribasso, come accaduto ieri, i mercati del Vecchio Continente ne risentirebbero negativamente. E probabilmente anche Piazza Affari.

In realtà ieri, con l’apertura in calo della Borsa USA, Piazza Affari ha trovato la forza di salire e di chiudere, unica in Europa, in rialzo. Potrebbe accadere ancora.

Tra quelli che possono mettere a segno una bella performance c’è Banca Intermobiliare. Abbiamo già parlato del titolo alcuni giorni fa (qui puoi leggere l’analisi). Il superamento del livello di 0,07 euro, metterebbe il titolo nella condizione di salire fino a 0,074 euro e forse fino a 0,08.

Per Digital Bros è una seduta importante per mettere le basi di una nuova fase rialzista, dopo quella messa a segno da marzo. In meno di due mesi il titolo ha guadagnato oltre il 200%. Da inizio giugno i prezzi si muovono in laterale nella fascia compresa tra 19 e 23 euro. Attenzione ad una chiusura oltre i 23 euro. Potrebbe dare vita a una nuova fase rialzista, simile a quella della prima parte dell’anno.