Nella vita di tutti i giorni utilizziamo prodotti dai quali ricaviamo materiale di scarto come possono essere i packaging dei cibi o le bucce di frutta e verdura. È proprio su quest’ultimo punto che ci vogliamo focalizzare in questo articolo. Ecco i tantissimi utilizzi di quello che tutti considerano uno scarto: ci riferiamo alle bucce delle patate.

Per pulire le posate

Forse non tutti sanno che le bucce delle patate possono essere utilizzate per la pulizia di utensili che utilizziamo tutti i giorni. Ad esempio, se abbiamo le posate macchiate e fatichiamo a farle tornare pulite, è sufficiente usare la buccia delle patate. Per farlo, dobbiamo mettere sulla buccia della patata qualche granello di sale grosso e strofinare: applicando dei movimenti circolari le posate torneranno brillanti.

Come concime

Le bucce delle patate contengono alte quantità di potassio e quindi con esso possiamo preparare un ottimo concime naturale. Per realizzarlo, mettiamo le bucce delle patate a bagno in due litri d’acqua per almeno un paio di giorni. Trascorso questo lasso di tempo, dovremo frullare l’acqua e le bucce fatte macerare. Dopo aver diluito questo composto con dell’acqua corrente, lo potremo somministrare alle nostre piante una volta al mese come concime liquido.

Contro i capelli bianchi

Le bucce delle patate attivano un enzima presente nei capelli che tende a scurire poco alla volta i capelli bianchi. Questo rimedio è usato fin dai tempi antichi e per farlo è necessario mettere a bollire le bucce delle patate per almeno 30 minuti. Dopo averla fatta raffreddare, la dovremo filtrare e sciacquare i capelli con quest’acqua a fine lavaggio. Questo rimedio è particolarmente efficace con chi possiede i capelli scuri.

Contro le borse sotto gli occhi

Le bucce delle patate sono efficaci per ridurre il gonfiore dovuto alle borse sotto gli occhi. Per un rimedio efficace e a costo zero, dobbiamo mettere le bucce delle patate nel congelatore per circa 20 minuti. Dopodiché, dovremo applicare le bucce (dalla parte interna) sotto gli occhi e lasciarle agire per un quarto d’ora. I nutrienti delle patate in associazione all’effetto freddo aiutano a ridurre le borse sotto gli occhi.

Ecco i tantissimi utilizzi di quello che tutti considerano uno scarto: le bucce delle patate possono essere utilizzate a 360 gradi.

