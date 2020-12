Ecco i sorprendenti benefici per chi vuol provare a dormire senza cuscino

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cuscino è il compagno fedele dei nostri sogni da quando eravamo bambini. Sul cuscino adagiamo il nostro capo e lentamente troviamo il sonno. Eppure non sono poche le persone che dormono senza cuscino e ce ne chiediamo il perché. Ecco allora i sorprendenti benefici per chi vuol provare a dormire senza cuscino.

Il primo cuscino era comodo?

Se volessimo sapere come si dormiva in epoca antica e come erano fatti i primi cuscini, ebbene Gesù stesso lo dice, lui che non aveva a disposizione nemmeno una pietra su cui poggiare il capo. In effetti, nell’antichità si dormiva su una pietra ben levigata e adatta a poggiare il capo. Noi sicuramente la troveremmo un po’ dura, ma nella Mesopotamia antica un buon guanciale di pietra se lo potevano permettere non molte persone. Oggi, i cuscini sono molto evoluti ma c’è qualcuno che non a torto preferisce dormire senza. Vediamo perché.

La posizione naturale

Quando proviamo a togliere il cuscino da sotto alla testa, subito sentiamo tutta la colonna vertebrale cominciare a distendersi. È una bella sensazione perché è come se si riappropriasse di una posizione naturale. Certamente chi è abituato da anni a dormire con il cuscino, all’inizio troverà questa posizione sconfortevole, soprattutto se tenuta a lungo. Ma se ne possono trarre i benefici anche solo per qualche minuto e in modo tale da potersi rilassare, senza forzature.

Buona per il collo

Quando si dorme con il cuscino molti assumono durante la notte una posizione che irrigidisce e piega il collo. Senza accorgercene di notte irrigidiamo i muscoli del collo, serriamo le mandibole e al mattino ci svegliamo poco riposati e con il collo o la testa dolorante.

Allungarsi supini sul letto senza cuscino, o almeno con un guanciale molto basso, ci permette di distendere meglio il collo e di rilassare tutti i muscoli contratti involontariamente durante il sonno.

Cuscino alto. Ecco i sorprendenti benefici per chi vuol provare a dormire senza cuscino

C’è chi ha abituato il corpo a dormire su un cuscino molto alto, che impone al collo delle posizioni sconvenienti per un buon riposo. È anche così che può nascere il disagio notturno, quando il corpo ha bisogno di cambiare diverse volte la posizione a causa di un cuscino inadeguato. Al mattino ci si sveglia allora stanchi e stressati.

Prevenzione dell’acne

C’è un popolo che soffre poco di acne al viso e sono i Giapponesi. Loro dormono sul pavimento supini e senza muoversi, con un piccolo sostegno alla nuca. In questo modo evitano di girare e rigirare le guance sulla federa del cuscino, che non hanno. L’acne si dice possa derivare anche dalle federe che in genere si cambiano una volta a settimana e su cui si accumula polvere e sporcizia che entra a contatto con la pelle delle guance. Ecco questi sono solo dei semplici consigli che vanno supportati però sempre dal parere medico.