Quanti soldi occorrono per essere felici? La domanda potrà sembrare pretestuosa, in realtà ha una sua profonda validità. Perché non servono veramente milioni di euro per essere felici, e neanche centinaia di migliaia di euro. In realtà una ricerca ha scoperto la cifra esatta per stare bene. Ed è una cifra molto più bassa di quanto si potrebbe pensare. Ecco i soldi che occorrono per essere felici, in base a uno studio di una università americana.

Ecco i soldi che occorrono per essere felici

Una università di San Diego, la San Diego State University, ha realizzato uno studio sul rapporto tra benessere e soldi. L’obiettivo era di determinare che tipo di legame c’è tra il denaro e lo stare bene. E per dare una risposta a questo interrogativo: all’aumentare dei soldi che si possiede, si sta meglio? E in che misura?

Ebbene, questo studio mette in evidenza un aspetto che potrà sorprendere molti. Che al crescere del denaro a disposizione il benessere cresce, ma da una certa cifra, il benessere cresce meno dell’aumento dei soldi posseduti.

La ricerca della università ha messo in evidenza come non ci sia una relazione lineare tra denaro posseduto e benessere goduto. In realtà questo rapporto può essere rappresentato da una curva crescente ma sempre meno inclinata. Superata una certa cifra il benessere cresce meno proporzionalmente della crescita dei soldi guadagnati.

E quanto è questa cifra?

Il denaro dà la felicità, ma fino a un certo punto. Non è vero che il denaro non dà la felicità. Ad affermarlo è la dottoressa Twenge, docente di psicologia presso la San Diego University, nonché responsabile dello studio. Dalla ricerca si evince come denaro e benessere sono strettamente legati e salgono linearmente fino a 66mila euro all’anno. Passata questa cifra, per la maggior parte delle persone le entrate non fanno più molta differenza. O per spiegare meglio, il benessere ottenuto da ogni 1000 euro guadagnati oltre i 66mila, dà un benessere inferiore a 1000 euro guadagnati fino a 66mila.

La ricerca si è basata su una analisi di 40mila adulti statunitensi di età pari o superiore a 30 anni. Questa popolazione è stata studiata in un periodo compreso tra il 1972 e il 2016.

