Ormai tutti sanno che spesso conviene acquistare una serie di prodotti online perché i prezzi sono spesso bassissimi rispetto a quelli dei negozi fisici. Nella maggior parte dei casi e soprattutto per acquisti di importo elevato si ha anche il vantaggio di non dover pagare le spese di spedizione. Inoltre il consumatore ha la possibilità di restituire l’oggetto e di ricevere un buono spesa o il rimborso della somma di denaro. Ovviamente si raccomanda di agire con prudenza soprattutto se non si sceglie la modalità di pagamento con contrassegno, cioè alla consegna.

Ecco i siti internet più sicuri per comprare online a poco prezzo senza rischiare di perdere soldi con bancomat o carte di credito e prepagate.E ciò perché non è da escludere completamente il pericolo di cadere vittima di operazioni di phishing o smishing che potrebbero svuotare il conto corrente.

Soprattutto a seguito del chiusura delle attività commerciali a causa dell’epidemia di Covid 19 è cresciuto sensibilmente il volume delle vendite online. Del resto sono innumerevoli i vantaggi di comprare a prezzi assai convenienti i più svariati prodotti che giungono nelle nostre abitazioni in pochissimi giorni. Oltre alla possibilità di risparmiare sui costi occorre tuttavia prestare attenzione agli strumenti di pagamento e soprattutto agli stores da cui si compra. Ecco i siti più sicuri per comprare online a poco prezzo senza rischiare di perdere soldi con bancomat o carte di credito e prepagate. I nostri Esperti inoltre ricordano i “3 vantaggi di usare carte prepagate senza conto corrente e senza controlli dell’Agenzia delle Entrate”.

Sui motori di ricerca compare spesso un aggiornamento relativo ai siti più pericolosi, ricchi di virus e malware che arrecano danni agli utenti. Ve ne sono altrettanti da cui si può acquistare in tutta sicurezza che invece offrono tutele e garanzie molto rassicuranti. Per procedere con tranquillità conviene affidarsi alle più note piattaforme di e-commerce che ormai da anni dominano il panorama delle vendite online. Nomi come Amazon o eBay, solo per fare gli esempi più noti al grande pubblico.

Si tratta di grandi stores che hanno fidelizzato i clienti proprio grazie all’affidabilità dei servizi e alla sicurezza dei pagamenti. A riprova della tutela e delle garanzie di vendita che offrono i grandi siti, vi sono inoltre le recensioni e i feedback che gli utenti lasciano dopo aver effettuato gli acquisti. Leggendo i commenti dei precedenti clienti si possono infatti cogliere eventuali criticità del sistema o di apprezzare la qualità e la rapidità della transazione.