A volte facciamo fatica a metterci in forma. I medici consigliano una certa quantità di esercizio fisico ogni giorno, ma ci sembra sempre di non avere tempo. Quindi spesso rimandiamo il momento in cui iniziare a correre con costanza oppure continuiamo a restare abbonati alla palestra senza mai andarci.

Inoltre, anche quando decidiamo di fare un po’ di moto, molti di noi non sanno che esercizi fare. Abbiamo paura di fare qualcosa di troppo impegnativo e di infortunarci. O più semplicemente, non sappiamo proprio quali sono le attività migliori per dei principianti.

Quelli di cui parleremo oggi non sono esercizi da fare in palestra, ma si possono inserire nella vita di tutti i giorni. Dunque, ecco i semplici esercizi fisici che tutti potremmo fare anche se siamo fuori allenamento.

Le facili attività

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, un’attività fisica regolare potrebbe avere ottimi effetti sulla nostra salute. Potrebbe far calare i nostri livelli di stress, potenziare scheletro e muscoli e anche permetterci di dormire meglio. Potrebbe inoltre migliorare la pressione arteriosa e diminuire i rischi di contrarre una grande varietà di malattie.

Sempre secondo l’ISS, in Italia non si fa abbastanza attività fisica e un terzo degli adulti under 70 non raggiunge i livelli minimi raccomandati di esercizio. Questo potrebbe aumentare l’incidenza di disturbi di vario tipo, legati proprio all’eccessiva sedentarietà.

Come cercare quindi di aumentare la propria attività fisica? Secondo gli esperti, sono necessarie almeno due ore e mezza di esercizio a settimana per gli adulti. Molti di noi, però, hanno una vita molto piena e fanno fatica ad andare in palestra due o tre volte a settimana.

Per queste ragioni, l’ISS consiglia degli esercizi semplicissimi e che tutti possono fare. Un esercizio utile sarebbe andare a lavorare a piedi oppure in bicicletta. A meno che non siamo in smart working, quindi, possiamo esercitarci semplicemente andando a lavoro. Certo, non tutti possono farlo, perché magari abitano lontano e quindi sono costretti a prendere i mezzi pubblici o la macchina. In questo caso, si potrebbe parcheggiare un po’ più lontano del solito oppure scendere dall’autobus una fermata prima. Poi si copre il resto del tragitto a piedi o in bici.

Un altro consiglio sarebbe quello di prendere le scale al posto dell’ascensore. O ancora, iniziare un hobby, come il giardinaggio, che ci imponga di fare un po’ di movimento.

