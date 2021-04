Mai come in questo periodo passiamo tanto tempo in casa. Può essere l’occasione di dedicarsi a un po’ di bricolage: magari finalmente ci decideremo a montare quella mensola, a piazzare quel tassello. Qualunque sia il lavoro che dobbiamo fare possiamo contare su un alleato eccezionale: il trapano elettrico.

Per chi è un po’ alle prime armi e ha paura di non sapere come spremere il massimo da questo strumento, ecco i semplici e incredibili trucchi per usare al meglio il trapano nei lavori di casa. Pochi semplici accorgimenti che ci permetteranno di massimizzare i risultati e ridurre al minimo gli svantaggi.

Ecco i semplici e incredibili trucchi per usare al meglio il trapano nei lavori di casa

Partiamo da un problema comunissimo: usare il trapano su una superficie scivolosa, per esempio sulle piastrelle. Basta applicare un pezzo di scotch nel punto dove dobbiamo agire, ed ecco fatto: la punta avrà la presa sufficiente per lavorare senza scivolare o rigare nulla.

Un altro problema molto comune è quello di capire con precisione a quale profondità siamo arrivati mentre usiamo lo strumento. Anche in questo caso, con un semplicissimo accorgimento non potremo sbagliare.

Basta attaccare alla vite del trapano un pezzo di nastro adesivo o di scotch in corrispondenza della profondità che vogliamo raggiungere. In questo modo appena la punta sarà arrivata al punto giusto lo sapremo con precisione.

Se invece il problema è che abbiamo paura di sporcare per terra, anche qui c’è una soluzione semplice e immediata. Basta usare un sacchetto del pane o, meglio ancora, un sacchetto di carta rigido, e metterlo aderente al muro sotto il punto in cui lavoreremo.

Mano a mano che il trapano agisce, polvere e residui cadranno direttamente nel sacchetto: a lavoro finito basterà chiudere e buttare il tutto, e la stanza sarà perfetta.