Poche cose scaldano il cuore ai nostri bambini come i loro peluche preferiti. Dai semplici animali di pezza alle creazioni più esagerate, sono un elemento che non può mancare nelle loro camerette.

Ma quando diventano davvero troppi, può essere un problema tenerli in ordine. Ecco i semplici e geniali metodi per conservare nel miglior modo possibile i peluche dei nostri bambini, a seconda dell’esigenza. In alcuni casi infatti ha senso disporli in modo che possano comunque essere visti (o mostrati ad amici o ospiti), mentre in altri la cosa migliore è sistemarli in modo da conservarli intatti più a lungo.

Se il nostro obiettivo è conservare i nostri peluche nel miglior modo possibile, la prima soluzione è usare borsoni chiusi o grandi sacchetti di plastica spessa. Prima di farlo puliamo per bene ogni pupazzo, e riduciamo al massimo gli spazi vuoti mettendo più peluche possibile e aspirando l’aria con un aspirapolvere.

Facciamo attenzione a non lasciare il sacco o il borsone alla luce diretta, per evitare che i pupazzi scoloriscano. Ma evitiamo anche luoghi troppo umidi, per evitare che si formino muffe, pericolose non solo per loro ma anche per noi.

Un altro metodo è quello di conservarli in bauli o scatole nella stanza dei giochi o nella cameretta dei bambini. In questo modo saranno ben conservati ma anche a portata di mano per essere recuperati in qualsiasi momento.

Se vogliamo esporre i peluche però niente è meglio di una amaca, anche fatta artigianalmente in casa. Con pochi chiodi piazzati strategicamente avremo uno spazio che permetterà insieme di conservare e mostrare i giochi, e arrederà in modo originale la stanza.

Se invece le mensole non mancano, anche loro sono una valida soluzione per esibire la nostra collezione di giocattoli e fare invidia a tutti gli amichetti. Quando verranno a trovare i nostri figli non vorranno più andar via!