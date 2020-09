Quante volte capita di guardarsi allo specchio e di rimandare il momento della rasatura della barba? Spesso poi capita di correre ai ripari solo quando proprio non se ne può più. E sono prprio quelle le volte in cui i risultati lasciano a desiderare e tradiscono il tempo e l’attenzione impiegati. Il trucco sta invece nel vivere questa pratica come un rito, come uno spazio da dedicare al proprio benessere. Entriamo nel vivo della questione: ecco i segreti per una rasatura della barba a prova di bacio.

I tempi della rasatura

La regola madre deve essere quella di rimandare tale momento se non si ha il giusto tempo da dedicare ad essa. Detto ciò, al mattino la pelle è più distesa e compatta. Di sera, di contro, è meno compatta e predisposta alla rasatura; però, in caso di taglietti, è anche meno irrorata.

Altro dubbio: è opportuno radersi tutti i giorni? La rasatura quotidiana evita al pelo di crescere attorcigliandosi su se stesso, dunque è indicata per evitare peli incarniti. Ma questo unico vantaggio andrà poi a discapito della salute della pelle, sottoposta a un quotidiano stress da lama. Inoltre, le rasature frequenti provocano un indurimento ed un infoltimento della barba. Con un rasoio elettrico ci si può radere anche più frequentemente, mentre con la lama è invece consigliabile farlo ogni 3/4 giorni.

Le fasi della rasatura

Laviamo il viso con acqua calda per ammorbidire la barba ed aprire i pori. Se la barba è ancora dura si potrebbe optare anche per l’applicazione di un panno caldo. Massaggiamo poi, con movimenti circolari, con l’ ausilio di una crema preparatoria. Se invece si ha la pelle molto delicata, meglio preferire l’applicazione di un olio. Rispetto alla crema, avrà un maggiore potere idratante, elasticizzante ed emolliente. Inoltre crea un film protettivo sulla pelle e, nello stesso tempo, facilita lo scorrimento della lama.

Ecco i segreti per una rasatura della barba a prova di bacio

L’insaponatura della barba deve essere fatta con movimenti circolari del pennello e per un tempo adeguato, specie lì dove è folta. Durante il momento della rasatura, impugniamo nel modo corretto il rasoio, aiutandoci magari con l’altra mano per distendere la pelle. Mai insistere sulla stessa area e procedere invece in direzione del pelo. Evitiamo il contropelo, soprattutto se abbiamo una pelle delicata e se non abbiamo dimestichezza nell’uso del rasoio.

Al termine della rasatura sciacquiamo con acqua fredda il viso, e lo tamponiamo con un asciugamano morbido e in tessuto naturale. Infine scegliamo accuratamente la crema da usare per idratare e per lenire le eventuali ferite.