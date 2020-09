In questa mini guida “Ecco i segreti per un balcone strepitoso anche d’autunno” vi mostriamo qualche trucchetto per abbellire il vostro angolo “green”.

Lettori e Lettrici dal pollice verde, l’autunno è ormai arrivato ed i nostri balconcini hanno bisogno di sfoggiare un nuovo look. Dalle tinte pastello dell’estate, dai colori accesi dei fiori più esotici, il periodo estivo appena trascorso si porta con sé anche un arredamento leggero e fresco. Le temperature miti delle ultime settimane hanno obbligato un cambio di rotta per quanto riguarda l’arredo e la sistemazione di piante e fiori anche sui balconi. Tuttavia, nonostante il mutamento climatico, avere un balcone di casa strepitoso, si può. Come?

Di seguito vi suggeriamo qualche piccolo trucco per rendere il vostro balcone elegante, colorato e profumato.

Il ciclamino

Estremamente versatile, il ciclamino può essere piantato in vaso o in giardino assicurando risultati ottimali. Re indiscusso delle piante autunnali, il ciclamino è un genere di piante spermatofite dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Primulaceae. I piccoli e delicati fiori dalle sfumature rosate doneranno al vostro balcone un tocco di assoluta eleganza e raffinatezza. Si tratta di un grande classico, perfetto per rallegrare il davanzale. Il ciclamino, infatti, si presta ad essere una pianta facile da spostare ma soprattutto resistente alle temperature in calo.

Come prendersi cura dei ciclamini

Coltivare un ciclamino non richiede particolari competenze. Con qualche piccolo accorgimento, la pianta sarà molto generosa nei vostri confronti regalandovi fioriture abbondanti e durature.

Richiede ambienti umidi con terriccio di foglie, concime e sabbia. È importante innaffiare il ciclamino dal basso senza bagnare il tubero, in quanto è molto sensibile alla formazione di muffe.

Un altro trucco fondamentale è quello di evitare il ristagno d’acqua sul fondo del vaso per scongiurare che marcisca. Altro accorgimento è quello di gettar via immediatamente fiori secchi e foglie morte. Come vedete sono poche e semplici operazioni che se svolte periodicamente garantiranno un balcone da far invidia ai vicini. Provare per credere!

