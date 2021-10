Tutti sanno cucinare un purè di patate, con tecniche e preparazioni diverse le une dalle altre. Tuttavia, la stagione dei freddi arriva e con lei i prodotti tipici. In autunno e in invero un grande classico è il cavolfiore, che molti consumano o in crema o fritto.

Alcune creme di cavolfiore possono diventare un vero e proprio piatto gourmet, ma in pochi sanno come rendere il cavolfiore un purè. Gli ingredienti che ci servono per questa ricetta sono molti, quindi dobbiamo armarci di pazienza e cominciare. Ecco i segreti per preparare un purè di cavolfiore come un grande chef.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

1 cavolfiore;

Grana Padano;

2 patate;

latte;

olio extravergine di oliva;

acqua;

sale e pepe;

noce moscata.

Preparazione

Per cominciare dobbiamo pulire il cavolfiore. Con l’aiuto di un coltello affilato andiamo a togliere le foglie e il torsolo. Ci devono restare solo le cime del cavolfiore che andremo a lavare con cura sotto l’acqua fredda. A questo punto, dobbiamo andare ad asciugare le nostre cime disponendole in carta scottex o in un canovaccio.

Prendiamo le nostre patate e andiamo a sbucciarle per poi tagliarle in quattro o otto parti. Facciamo la stessa cosa con le cime di cavolfiore e andiamo a passare tutto in padella, con un filo d’olio extravergine di oliva. Quando abbiamo rosolato le cime e le patate prendiamo un mestolo e riempiamo la padella di acqua. Il livello deve superare leggermente i nostri quadratini di verdura.

Ecco i segreti per preparare un purè di cavolfiore come un grande chef

Mettiamo un pizzico di sale e aspettiamo per una mezz’ora abbondante. Se notiamo che l’acqua si consuma velocemente, andiamo ad aggiungerne dell’altra. La cottura, infatti, deve essere di almeno mezz’ora, perché abbiamo bisogno di patate e cime di cavolfiore molto cotte.

A questo punto, prendiamo il nostro mixer e andiamo a montare il tutto. Aggiungiamo un bicchiere di latte alla preparazione e azioniamo la macchina. Grattugiamo parmigiano e noce moscata e assaggiamo per vedere se con il sale abbiamo usato le giuste misure. Ad ogni modo, andiamo a ripassare il nostro purè in un padellino, perché è buona norma servirla sempre molto calda. Il purè è pronto e può essere un ottimo contorno per piatti di stagione, anche con i funghi.

Approfondimento

L’insolita ma squisita ricetta del cavolfiore al forno con il miele.