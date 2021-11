Chi ha un gatto sa bene che farsi voler bene da lui può essere un’impresa ardua e delicata. Infatti, se da una parte la presenza del gatto in casa migliora anche la qualità della nostra vita, dall’altra saperlo trattare bene è molto difficile.

In particolare, le fusa hanno un impatto sul nostro stato d’animo. Ci rilassano e ci tranquillizzano, insomma, ci fanno sentire amati. Anche il suono delle loro fusa, che per noi è un vero e proprio mistero, ci rilassa.

Di conseguenza, non possiamo far altro che provare a far fare le fusa al nostro gatto. Più intensamente e più spesso, e saremo tutti più contenti. Infatti, ecco i segreti per far fare le fusa al nostro gatto e renderlo felice.

Come e perché fa le fusa

Certo, quando il gatto fa le fusa significa, per la maggior parte dei casi, che è contento. All’origine di questo suono c’’è, però, una ragione. Infatti, pare che le fusa siano il modo con cui la madre gatto comunica con i cuccioli.

Le vibrazioni delle fusa comincerebbero persino durante il parto e continuerebbero anche dopo la nascita. I piccoli, sentendo le fusa si dirigerebbero verso il ventre della madre per cercare il latte. Di conseguenza, le fusa sono per il gatto un segnale, un suono e delle vibrazioni potentissime che gli evocano ricordi molto teneri e profondi.

Inoltre, i gatti fanno le fusa anche quando sono malati, dato che producono endorfine.

Ecco i segreti per far fare le fusa al nostro gatto e renderlo felice

Ora che abbiamo capito le cause delle fusa, andiamo a vedere come fargliele fare.

Il consiglio più ovvio è quello di cominciare a massaggiarlo. Dovremmo metterci impegno, come ogni volta che cerchiamo di farci capire da lui. In particolare, dovremmo fargli il massaggio e le carezze. Ciò lo tranquillizzerà molto e lo aiuterà a distendersi.

Dovremmo cominciare dalla testa per poi scendere verso la sua schiena. Un’altra parte che il gatto ama molto è il mento, soprattutto quella zona sotto il mento. Dobbiamo ricordarci di usare tutta la mano e non solo qualche dito.

Se abbiamo già acquisito molta confidenza con il nostro gatto, potremo anche accarezzargli la coda. Inizierà sicuramente a fare le fusa e a stare bene, e noi con lui.

