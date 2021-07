C’è un vecchio detto, veneto probabilmente, che dice: “è alla mattina che si riempie la manina”. È un detto di una volta che ci ricorda che la produttività inizia alla mattina, quando ci mettiamo al lavoro di buona lena. Questo era più vero anni fa, soprattutto tra i contadini, quando alla mattina si doveva andare nei campi a lavorare, e ci si doveva svegliare all’alba. Anche oggi, però, questo detto ha il suo significato. Svegliarsi la mattina, infatti, ci rende più produttivi, più attivi, più…svegli. Ecco, allora, che in questo articolo vedremo che per alzarsi presto ed essere produttivi come non mai, sono i questi i segreti.

Perchè svegliarsi presto? Tutti i benefici

Innanzi tutto, svegliarsi presto ci mette in linea con i cicli circadiani, cioè quelli di sonno e veglia. Il nostro organismo funziona a fasi alterne, come delle onde che salgono e scendono. È così perché il nostro corpo non è una macchina, che una volta accesa continua ad andare fino a che non si esaurisce il carburante. A noi, però, piace crederlo. In verità il nostro organismo ha dei periodi in cui è maggiormente attivo ed altri in cui lo è meno. La mattina, quindi, ci sono delle ore in cui il nostro organismo si sveglia con più facilità. Altre, invece, in cui fa più fatica a prendere il normale ritmo giornaliero. È tutto normale. Svegliarsi presto, soprattutto in determinate ore, in una fascia oraria che va dalle 5.30 alle 7, ci permette di essere maggiormente in linea con questo ritmo.

Inoltre, avremmo più tempo per noi stessi, per fare dell’esercizio fisico prima o dopo colazione e per altre attività.

Ecco i segreti per alzarsi presto la mattina ed essere produttivi come non mai

I primi tempi sarà un po’ difficile, ma con il tempo non ci sarà più nemmeno bisogno di una sveglia. Il nostro organismo si ricorderà quando svegliarsi.

Prendiamoci un periodo di prova di qualche settimana. Le prime volte impostiamo la sveglia 5/10 minuti prima e ogni giorno scaliamo un po’, fino ad arrivare all’ora che vogliamo. Teniamo la sveglia lontana dal letto, in modo che per spegnerla ci si debba alzare. Una volta alzati, sfidiamo noi stessi e andiamo a sciacquarci la faccia o a lavarci i denti. Fatto ciò, dovremmo essere più svegli. Se ancora non funziona, iniziamo con un po’ di attività fisica.

Quando il nostro corpo inizia a mettersi in moto, è più facile per noi svegliarci.

