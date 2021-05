La cucina è fatta di passione, abilità e conoscenza delle giuste tecniche. Sono queste ultime a fare la differenza tanto in cucina quanto in pasticceria. Alcuni di questi procedimenti sono il risultato di uno studio attento e di molta pratica. Altri però sono semplicemente ciò che mamme e nonne tramandano di generazione in generazione. Quindi ecco i segreti mai rivelati di uno dei metodi più impiegati di sempre nella cottura di gustose salse e dolci appetitosi. Si tratta della cottura a bagnomaria, molto utilizzata anche per raffreddare il cibo.

Cosa cuocere a bagnomaria

Bisogna innanzitutto specificare che è possibile cuocere a bagnomaria sia preparazioni dolci che salate. La cottura deve avvenire con l’utilizzo di due diverse pentole. Quella di base è la più grande e deve possedere un doppio fondo. Questo dettaglio è fondamentale per non far evaporare l’acqua troppo velocemente. La più grande è quella in cui inserire l’acqua e all’interno bisognerà inserire la più piccola, utilizzata per la cottura dei cibi. La grandezza di entrambe dipende dalla quantità di cibo da cuocere. Ma ecco i segreti mai rivelati di uno dei metodi più impiegati di sempre nella cottura di gustose salse e dolci appetitosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il pentolino più piccolo

Le prime accortezze riguardano il pentolino piccolo in cui posizionare i cibi da cuocere. Innanzitutto bisogna aver cura di scegliere un pentolino che non sia troppo alto e stretto e neppure troppo largo. Il rischio nel primo caso è che i cibi non ricevano la stessa cottura. Un pentolino troppo largo è poco stabile e rischia di rendere più difficile mescolare i cibi.

Il livello dell’acqua

Sembra incredibile ma la quantità d’acqua presente nella pentola più grande è in grado di fare realmente la differenza. Quando l’acqua non raggiunge il fondo della pentola piccola la cottura a bagnomaria è detta “a secco” e i cibi cuoceranno con il solo calore. Quando l’acqua raggiunge il fondo dell’altro pentolino la cottura è detta “a contatto”. Questa è meno indicata quando la preparazione da cuocere contiene ad esempio le uova.

Bagnomaria a fremito d’acqua

In questa tecnica l’acqua bolle appena ed è particolarmente adatta per fondere il cioccolato. Se le temperature salgono basta aggiungere un po’ d’acqua più fredda.

Cuocere a fiamma spenta

È possibile cuocere a bagnomaria anche a fiamma spenta. Prediligere questo metodo serve a evitare una doppia cottura dei cibi e a renderli meno grassi. Basterà scaldare l’acqua e inserire il secondo contenitore solo a fiamma spenta.

Forte ebollizione

È ideale per budini e sformati salati. In questo può essere necessario aggiungere altra acqua. Ed ecco la ricetta di una salsa da cuocere a bagnomaria.