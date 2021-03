Avere mani impeccabili è il sogno di tutte noi. Le mani così come il viso sono il nostro biglietto da visita, raccontano di noi. Ci mettono in comunicazione e ci tengono in contatto con il prossimo. Avere mani e unghie curate ci fa sentire bene e meno insicure.

Tuttavia nell’ultimo anno, con il diffondersi e il prolungarsi della pandemia, è diventato più complicato prendersi cura delle nostre unghie. Dunque è capitato più volte di non poter recarsi negli appositi centri specializzati per la rimozione di un semipermanente e l’applicazione di un nuovo prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

E allora ecco i segreti infallibili rimuovere lo smalto semipermanente a casa senza rovinare le unghie.

Cosa ci serve

Solvente specifico per smalto semipermanente;

dischetti di cotone;

carta stagnola;

bastoncini di legno.

Il primo step è quello di imbibire i dischetti con l’apposito solvente per semipermanente.

Posizionare i dischetti sulle unghie, dopo averli strofinati per qualche secondo avvolgerli con la carta stagnola per fermarli in posizione sulle unghie.

Attendere 15 minuti di posa e rimuovere il tutto. Lo smalto dovrebbe essersi staccato o “sciolto”. Nel caso in cui sia ancora presente qualche residuo rimuoverlo con un bastoncino d’arancio.

Passare il buffer per unghie sulle stesse, con una pressione leggera in modo da eliminare qualsiasi residuo e richiudere le lamelle ungueali.

Il tocco finale

Per finire, applicare un olio rinforzante, che nutra le unghie.

È possibile applicare l’indomani uno smalto del colore che si preferisce. Il consiglio è quello di far precedere allo smalto colorato uno strato di smalto trasparente e anti giallo, in modo da dare una maggiore protezione alle unghie.

Se l’articolo “Ecco i segreti infallibili per rimuovere lo smalto semipermanente a casa senza rovinare le unghie” è stato di gradimento, suggeriamo anche “come evitare che il mascara si sciolga a causa della mascherina con questi semplici ma inaspettati consigli.