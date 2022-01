Ecco i segreti della carbonara perfetta e 2 sbalorditive varianti con pesce e verdure

Se parliamo di piatti della tradizione gastronomica romana non può che saltarci alla mente la santissima trinità di cacio e pepe, gricia e carbonara. Questi 3 piatti possono considerarsi un’evoluzione l’uno dell’altro e ognuno nasconde trucchi centenari per realizzarli al meglio.

Ecco i segreti della carbonara perfetta e 2 alternative per arricchirla con pesce o verdure. La salsa carbonara infatti può essere utilizzata come base da impreziosire con gli ingredienti che più ci piacciono.

Il piatto della tradizione

La ricetta originale della carbonara prevede l’utilizzo di uova, guanciale, pecorino e nulla di più.

Dunque, niente panna, niente cipolle e niente pancetta se vogliamo replicare la ricetta originale. Per farlo al meglio taglieremo a listarelle il guanciale che metteremo a sudare in padella a fiamma bassa. Quando il guanciale sarà croccante, leviamolo dalla padella (ma senza gettare il grasso sciolto) e lasciamolo asciugare su carta assorbente. Nel frattempo mescoleremo 50 g di pecorino romano per ogni uovo che utilizziamo, uno a persona. Al composto di pecorino e uova, poi, andrà aggiunta un’abbondante macinata di pepe fresco e una parte del grasso del guanciale sciolto che recupereremo dalla padella. Questo conferirà alla crema un’avvolgenza irresistibile irrobustendo il gusto della salsa. Quando saremo a metà della cottura della pasta, scoliamola nella padella con il restante grasso del guanciale e terminiamo la cottura con l’acqua della pasta.

Questo passaggio consentirà alla pasta di assorbire il condimento al suo interno e di essere cremosa senza aggiunta di grassi ulteriori. Questa tecnica si chiama risottatura, un piccolo segreto degli chef che rende la pasta sempre cremosissima.

Quando la pasta sarà cotta, spengiamo la fiamma e aggiungiamo la salsa di uova e pecorino per una carbonara perfetta.

Golose varianti

La carbonara può essere modificata a nostro piacimento per realizzare piatti accessibili anche a chi non mangia carne. Possiamo sostituire il guanciale, ad esempio, con dei carciofi. Dopo averli puliti adeguatamente tagliamoli a striscioline sottili e mettiamoli a friggere in padella. Questi saranno la nota croccante della nostra carbonara vegetariana con carciofi croccanti.

È inoltre possibile realizzare la cosiddetta carbonara di mare in moltissimi modi.

Tra i più semplici, possiamo sostituire al guanciale dei cubetti di pesce spada che salteremo in padella con sale e pepe. Questa speziatura ricorderà il gusto del guanciale ma con un impatto di grassi decisamente inferiore.

