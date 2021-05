Un dolce al cucchiaio senza tempo, morbido e goloso, amato proprio da tutti. Il tiramisù è detto anche “dolce dei poveri”, nasce infatti ispirandosi alla colazione dei contadini, e oggi rappresenta un’eccellenza culinaria Italiana.

Un dolce ricco di energia che prevede come ingredienti base savoiardi, mascarpone, caffè, marsala e cacao amaro. Alla versione classica, si sono poi aggiunte numerose varianti. Per delle ricette squisite e alternative al tiramisù classico è possibile cliccare qui.

Ma ecco i segreti dei migliori chef per un tiramisù perfetto con o senza uova, così buono e goloso che farà impazzire grandi e piccini.

L’intento di oggi è quello di svelare qualche trucchetto per ottenere un tiramisù davvero perfetto, anche sostituendo le uova e qualche altro ingrediente.

Per una bagna perfetta

Per preparare un tiramisù che si rispetti uno step fondamentale è il bagno dei savoiardi. È importante evitare di bagnare i biscotti nel caffè bollente che potrebbe sfaldarli. Inoltre essi vanno inzuppati solo per metà, poi riposti nella pirofila dove il caffè verrà assorbito dall’intero biscotto.

Sostituire il caffè

Se vogliamo realizzare un tiramisù senza caffè possiamo sostituirlo con del marsala o del vermouth, molto usato nelle varianti alla frutta, o ancora del limoncello. Per un tiramisù adatto ai nostri bimbi è possibile sostituire il caffè con del latte e cacao.

Sostituire le uova e il mascarpone

Se non siamo amanti delle uova è comunque possibile creare un tiramisù perfetto, basterà sostituire le uova con della panna vegetale e con del latte condensato, che daranno al composto la stessa spumosità dell’uovo. Se invece vogliamo creare una versione più light di questo dolce possiamo sostituire il mascarpone con della ricotta o dello yogurt.

Curiosità

Il biscotto per eccellenza per il tiramisù è il savoiardo ma è possibile utilizzare anche altre tipologie di biscotti come ad esempio gli amaretti.

Possiamo inoltre accompagnare tale delizia con del passito di Pantelleria che contrasta bene la corposità di questo dolce.

Dunque, ecco i segreti dei migliori chef per un tiramisù perfetto con o senza uova così buono e goloso che farà impazzire grandi e piccini.