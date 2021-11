Le patate al forno sono piatto economico, saporito, sostanzioso che al solo profumo richiama grandi pranzi e cene di festa. Perfette con gli arrosti di carne e di pesce o da mangiare insieme ad altre verdure, questo è il contorno dei sogni di tutti noi. Tuttavia, non sempre risulta così facile ottenere il risultato sperato. A volte le patate vengono mollicce, altre completamente carbonizzate, altre volte l’una e l’altra cosa insieme.

La nostra guida svelerà alcune tecniche per ottenere una cottura perfetta morbida e fondente all’esterno ma croccante fuori. Se non vogliamo non privarci mai più di questo fenomenale contorno fatto ad opera d’arte ecco i segreti degli chef per avere delle patate al forno impeccabili.

Quali patate scegliere

Così come per il purè, anche per la preparazione al forno dobbiamo orientarci sulla patata giusta.

Per delle buone patate al forno è preferibile scegliere patate che naturalmente contengono meno amido, qualità che le manterrà compatte. Per questo una buona scelta saranno le patate a pasta gialla, rossa e le patate novelle.

Preparazione

Come anticipato, il primo passo per ottenere delle favolose patate è quello di eliminare l’amido in eccesso, tecnica utile anche per la frittura. Generalmente quello che si è soliti fare è mettere le patate sbucciate e tagliate in ammollo in acqua fredda. Quello che faremo noi invece riduce i tempi di cottura in forno e al contempo elimina l’amido.

Dopo aver lavato accuratamente le patate le metteremo a bollire in abbondante acqua salata senza sbucciarle per circa 10-15 minuti, a seconda della dimensione. Trascorso il tempo indicato le patate si saranno ammorbidite ma non cotte. È il momento di tagliarle prima a metà e poi a fette per ottenere degli spicchi di circa mezzo centimetro.

Ecco i segreti degli chef per avere delle patate al forno impeccabili

Trasferiamo le patate affettate in una placca da forno per poi cospargerle di sale, olio, rosmarino, spicchi d’aglio e le spezie che più preferiamo. Lasciamo in forno a 200° per circa 30 minuti girando 3 o 4 volte nel corso della cottura. Mentre sono in forno, vedremo gradualmente crearsi quella irresistibile crosticina croccante in superficie, ma la bollitura precedente le lascerà morbide e golose all’interno. Non resta che sfornare e goderci i complimenti dei nostri invitati a cena per avergli servito un contorno strepitoso.

La nota croccante

Come al solito, in cucina possiamo sbizzarrirci come preferiamo e insaporire le portate a nostro piacimento. Un trucchetto per rendere le patate al forno davvero eccezionali è quelle di cospargerle con del pan grattato prima di infornarle. Avremo ottenuto così delle patate gratinate in forno da perdere la testa.

Approfondimento

