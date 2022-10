I segni zodiacali hanno caratteristiche differenti e non tutti sono compatibili tra di loro. Si dividono in terra, aria, fuoco e acqua. Infatti, ogni segno che fa parte dello zodiaco è diverso dall’altro anche in base al suo elemento o simbolo che lo rappresenta, identifica e contraddistingue da tutti. Alcuni sono più fortunati e altri più sfortunati ma dipende dal periodo e dai pianeti. L’oroscopo aiuta a orientarsi anche in amore. In più, è possibile fare un calcolo dell’ascendente. Per non parlare del fatto che si possono scoprire anche i numeri fortunati di ogni segno zodiacale. Questi ultimi possono essere legati a pianeti diurni o notturni. Per fare un esempio, il sole è corrispondente con il segno diurno del Leone, la luna per il notturno Cancro, Mercurio per i Gemelli, Marte per l’ariete, Nettuno per il segno zodiacale dei Pesci e così via. Quali sono quelli più sfortunati? Ecco i segni zodiacali più fortunati ma anche quelli con meno fortuna. Per cui, non solo nel 2022, anche ottobre porta con se delle sorprese positive e negative. Scopriamo i segni legati alla fortuna e alla sfortuna secondo l’oroscopo del mese. Quale sarà la loro sorte? Vediamo la classifica!

Ecco i segni zodiacali più fortunati e sfortunati secondo l’oroscopo

Ci sono segni destinati a essere sfigati? Oppure altri che vengono baciati dalla fortuna? Il destino e la nostra sorte non sono una coincidenza. Tutti siamo artefici della propria sfortuna o della fortuna. Ma in base all’oroscopo e al disegno dello zodiaco, si presume che i segni zodiacali fortunati attualmente siano:

Ariete;

Toro;

Gemelli;

Leone;

Vergine;

Bilancia;

Acquario.

Invece, di seguito i segni zodiacali sfortunati:

Cancro;

Scorpione;

Sagittario;

Capricorno;

Pesci.

E in amore?

Gli astrologi possono studiare la compatibilità dei segni e l’affinità di coppia attraverso la posizione dei pianeti. Dovrebbero esistere sei coppie perfette ma a volte dipende anche dall’ ascendente. In teoria, chi è nato sotto il segno dell’Ariete è compatibile con i Gemelli. Il Toro va d’accordo con il segno zodiacale del Cancro. Le persone che sono nate nel mese della Bilancia amano il segno zodiacale del Leone. Capricorno e Vergine sono una bella coppia come anche Scorpione e Pesci insieme. Senza dimenticare dell’Acquario, che ha una certa affinità con Sagittario. Per esempio, il segno zodiacale dei Gemelli non è sempre tollerato, solo alcune tipologie di persone lo amano. Ogni segno ha dei pregi e dei difetti, che vanno in comune accordo con altri segni. In alcuni casi è possibile sapere cosa non fare con una persona di un certo segno zodiacale per non litigare e al di là dell’oroscopo riuscire ad andare d’accordo. Quindi, conoscendo bene ogni segno zodiacale si potrà capire cosa fare e cosa non fare in prossimità di un litigio amoroso.

