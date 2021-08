In estate non serve sprecare molto tempo con il make-up. La naturale abbronzatura ci regala infatti un bel colorito dorato che dona subito un aspetto fresco e sano.

Un bel volto abbronzato non necessita di molto trucco. Per valorizzarlo basta il rossetto, ma occorre scegliere quello giusto.

Ecco i rossetti giusti per far risaltare ancora di più la nostra abbronzatura

La parola d’ordine è colore. Più l’abbronzatura è intensa e più dobbiamo puntare su tinte vivaci e sgargianti che fanno risaltare la bella tonalità bronzea della pelle. Perfetti quindi i fucsia, il rosa ciclamino e le gradazioni di rosa più intense e belle cariche. Con l’abbronzatura stanno molto bene anche le tonalità fredde e scure come il prugna e i viola molto scuri.

Sempre valido il classico rosso

Il rosso Ferrari non passa mai di moda. Con l’abbronzatura è bene però che abbia una punta di luce. Meglio quindi virare su un rosso ciliegia. E i colori da evitare? L’importante è creare sempre un bel contrasto netto tra bocca e carnagione. Da evitare quindi i colori chiari e un po’ spenti come i beige, i rosa chiaro e il marroncino.

Ecco i rossetti giusti per far risaltare ancora di più la nostra abbronzatura!

Sempre consigliato lo scrub

Per un’ottima tenuta del colore, si consiglia di effettuare ogni tre o quattro giorni un delicato scrub alle labbra. Qualunque nuance scegliamo, per la sera è consigliato applicare un po’ di gloss per donare luminosità alla bocca. Chi avesse labbra troppo sottili, può ridisegnare i bordi per renderle più carnose, quanto meno a livello visivo. Per un effetto totalmente naturale utilizzare una matita dello stesso tono del rossetto. Chi invece vuole ottenere un effetto più vistoso e un po’ più appariscente deve scegliere la matita di almeno un tono più scuro.

E se al mare preferiamo le città d’arte? Nessun problema. Ci viene in aiuto il caro e vecchio autoabbronzante. Possiamo prepararlo direttamente a casa nostra spendendo pochi centesimi. Lo possiamo realizzare sia con delle semplici bustine di tè sia con il cioccolato.

Approfondimento

I colori di smalto da preferire per far risaltare ancora di più l’abbronzatura