La vita frenetica di tutti ti giorni mette ognuno di noi di fronte a sfide sempre più grandi.

A volte si ha la sensazione di essere veramente sopraffatti dalla mole di problemi da gestire.

Soprattutto le donne si ritrovano a gestire moltissimi aspetti diversi sia della loro vita (lavoro, casa, tempo libero) che di quella degli altri (figli, genitori anziani, ecc.).

Quando il senso di fatica raggiunge l’apice è facile sentirsi giù.

La lettura, in questo caso, può sicuramente aiutare ad esorcizzare i problemi, vedendoli con una chiave diversa.

Ecco allora i romanzi brevi che ogni donna dovrebbe leggere una volta nella vita per ritrovare la giusta carica.

Spesso, infatti, si può rispondere ad un “periodo no” semplicemente ricentrandosi e trovando dentro di sé la forza per affrontare le sfide.

Non è sempre semplice trovarla, ma la lettura ha la capacità di suscitare riflessioni che fruttano ottimi momenti di riconciliazione con se stessi.

Ecco i romanzi brevi che ogni donna dovrebbe leggere una volta nella vita

In questo articolo, vengono apposta proposti dei romanzi brevi, perché più facili da incastrare nella vita di tutti i giorni.

Sono tutti datati, ma non è assolutamente uno svantaggio, anzi! Questo farà ancora di più riflettere!

Il primo è sicuramente “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf.

Scritto in periodi in cui le libertà femminili erano molto più che ridotte all’osso, insegnerà l’importanza di uno spazio proprio e inviolabile, in cui rifugiarsi liberamente.

Segue “Colazione da Tiffany” di Truman Capote. La necessità di rimediare del denaro, unita alla rabbia e alla voglia di libertà che questo romanzo sprigiona, farà sicuramente appassionare.

Il terzo intramontabile è “Lady Susan” di Jane Austen. All’opposto, questo romanzo mette in luce tutti i comportamenti negativi che una madre può avere nei confronti di una figlia, rivelando le proprie insicurezze.

La lettura di questi romanzi aprirà nuove finestre nel cuore e nella mente del Lettore, per far riscoprire nuove energie.