L’igiene e la pulizia degli oggetti che indossiamo è importante tanto quanto lo è quello della nostra persona. Indossare degli oggetti che con il tempo possono diventare ricettacolo di sporcizia può mettere seriamente a rischio la nostra salute.

Chi possiede un mezzo a due ruote, come la moto, ha un oggetto indispensabile: il casco. Questo con il passare del tempo, come tutte le cose, tende a sporcarsi non solo esternamente ma anche internamente. Quindi è di fondamentale importanza pulirlo con prodotti accurati o anche ricorrendo all’utilizzo di rimedi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco i rimedi semplici e veloci per pulire il casco della moto quando diventa ricettacolo e accumulo di sporcizia e sudore.

Precauzioni da prendere

Chi possiede una moto spesso si dedica alla pulizia esterna del casco, quando in realtà anche la parte interna è importante. Con il passare del tempo questo si può rovinare per via della sporcizia e del sudore ma può anche causare danni alla cute della testa. Tra l’altro, il casco è un accessorio che indossiamo sia d’estate che d’inverno, quindi senza mai un tempo di posa tra un utilizzo e l’altro.

Prima di tutto smontiamo il casco su un ripiano in modo ordinato così da non perdere pezzi. Successivamente prestiamo attenzione alle parti in polistirolo, queste non devono assolutamente entrare in contatto con l’acqua, ciò potrebbe rovinare il nostro accessorio.

Bicarbonato e acqua

Una volta prese in considerazione le precauzioni sopraindicate, uno dei rimedi semplici e veloci è il bicarbonato diluito in acqua.

Basterà avere un contenitore con l’acqua fredda, qualche cucchiaio di bicarbonato e una spugnetta. Bagniamola e strizziamola per bene e iniziamo a pulire l’interno del casco. In questo modo si potranno eliminare eventuali macchie ma soprattutto i cattivi odori. Questa miscela si può utilizzare anche per la parte esterna.

Se lo gradiamo, possiamo finire l’operazione di pulitura utilizzando qualche goccia di olio essenziale, profumata e disinfettante, come ad esempio il limone.

Alcool etilico

Questa soluzione è spesso utilizzata per pulire e disinfettare alcune parti della casa e non solo. Anche in questo caso, risulta essere un ottimo rimedio.

Se il casco risulta essere troppo sporco, con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool etilico possiamo procedere alla pulizia. In questo modo, oltre allo sporco si elimineranno anche le tracce di grasso. Finita l’operazione di pulizia, assicuriamoci che il casco sia ben asciutto e lasciamolo qualche ora all’aria aperta.

Avere un casco pulito ci permette di mantenere cute e capelli puliti, dato che questi sono a stretto contatto. Basteranno questi piccoli accorgimenti e un po’ di pulizia di tanto in tanto per ottenere il massimo dell’igiene.

Ecco i rimedi semplici e veloci per pulire il casco della moto quando diventa ricettacolo e accumulo di sporcizia e sudore.