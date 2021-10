Chi possiede un gatto, o più gatti, ormai sa quanto questi siano estremamente attratti dalle piante.

Mentre per noi curarle potrebbe essere quasi un lavoro, per i nostri amici a quattro zampe rappresentano un divertimento.

I gatti, infatti, adorano mordere steli e foglie, scavare nel terreno, graffiare i tronchi e così via. Insomma, per loro le piante sono un mondo tutto da scoprire, dove giocare e passare il tempo.

Questo atteggiamento, però, costringe moltissime persone ad abbandonare l’idea di prendersi cura delle piante. E questo è un vero peccato, perché sappiamo benissimo quanto sia importante, anche per la salute mentale, svolgere attività ricreative come il giardinaggio.

Inoltre, potrebbero esserci dei problemi riguardo la tossicità di alcune piante. Infatti, senza volerlo, potremmo piantarne alcune varietà velenose sia per gli uomini che per gli animali.

In questa guida, sveleremo alcuni semplici accorgimenti per allontanare i gatti, anche quelli randagi o del vicino, dalle nostre piante.

Infatti, ecco i rimedi più efficaci per impedire ai gatti di scavare nei vasi delle piante

Uno dei metodi più utili per allontanare i gatti dai vasi è quello di inserire al loro interno delle bucce di agrumi. I gatti, infatti, odiano questo odore e faranno di tutto pur di starne lontani.

Tuttavia, bisogna cambiarle spesso, perché è normale che dopo un po’ di tempo l’aroma evapora.

Al posto delle bucce, potremmo anche inserire dei batuffoli di cotone imbevuti di oli essenziali. Ad esempio, i più efficaci potrebbero essere quelli al rosmarino, alla lavanda o alla citronella.

Oltre agli oli essenziali, i gatti preferiscono stare alla larga anche dalle rispettive piante aromatiche, rosmarino e lavanda su tutte. Quindi, possiamo anche abbellire il giardino piantando queste ultime in punti strategici.

Caffè e pietre

Sempre restando in tema “odori”, i nostri felini non amano neanche l’aroma del caffè. Quindi, possiamo mescolare al terreno i fondi del caffè, che, tra l’altro, sono anche un ottimo fertilizzante per le piante.

Inoltre, un’altra soluzione potrebbe essere quella di adagiare sul terreno nei vasi alcune pietre di fiume. Queste ultime, che possiamo trovare facilmente nei vivai, sono ottime soprattutto se di grandi dimensioni.

L’importanza dell’educazione

Tuttavia, è bene tenere a mente che questo atteggiamento del gatto non è un dispetto nei nostri confronti. Quindi, risulta inutile se non dannoso impedirgli con la forza di avvicinarsi alle piante.

Oltre ai consigli sopra citati, infatti, dovremmo anche rinforzare ed incoraggiare i comportamenti positivi.

In questo caso, possiamo ad esempio gratificarlo con una carezza, o con il suo bocconcino preferito, ogni volta che si allontana dai vasi.