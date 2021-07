A tutti almeno una volta nella vita è successo di avere a che fare con le infezioni della pelle o delle unghie. Queste infezioni sono chiamate micosi per la pelle e onicomicosi per le unghie. Sono particolarmente fastidiose e difficili da eliminare. Anche se si è molto accorti nell’igiene e nella cura del proprio corpo, possono colpire tutti.

La trasmissione è davvero semplice, basta trovarsi in piscina, in spiaggia, in luoghi pubblici ed è così che ci si becca l’infezione. Nel caso della pelle l’infezione più comune può essere la candida, nel caso delle unghie invece è l’onicomicosi. In questa situazione l’unghia assume un colore bianco-giallo e con il tempo tende a sfaldarsi.

Questo può essere dettato anche dall’uso eccessivo di scarpe chiuse, da un’eccessiva umidità o sudorazione.

Ecco i rimedi naturali per curare le infezioni della pelle e delle unghie

La prima cosa da fare in caso di infezione della pelle o delle unghie è contattare il proprio medico di fiducia. Questo ci aiuterà a comprendere la gravità dell’infezione e a curarci nel migliore dei modi. Se poi scegliamo di utilizzare anche i rimedi naturali questi possono aiutarci a velocizzare il processo di guarigione. Consigliamo sempre di non applicare i rimedi su tutta l’area interessata ma su una piccola parte della pelle così da vedere se si hanno reazioni allergiche.

Melaleuca alternifolia

Il primo rimedio che consigliamo per combattere la micosi e l’onicomicosi è la melaleuca alternifolia. Rappresenta un ottimo rimedio contro le infezioni batteriche e fungine. La melaleuca alternifolia è conosciuta come albero del tè ed è comunemente indicato come tea tree. Si consiglia di usarla sotto forma di olio e di diluirne le gocce in un altro olio vegetale, di mandorla o sesamo, e applicarlo sulle zone infette. In caso di reazione allergica consigliamo di interrompere immediatamente l’utilizzo.

Infuso di aglio

Tra i rimedi naturali non poteva mancare l’aglio anche questo è un potente antimicotico. Può essere mangiato oppure applicato direttamente sulla pelle. Per chi non ama il suo sapore può preparare un infuso con tre spicchi d’aglio, olio vegetale e 7/8 chiodi di garofano schiacciati.

Dopo aver preparato l’infuso consigliamo di lasciarlo riposare per qualche giorno prima di applicarlo. Basterà applicarlo sulla zona interessata per due o tre volte al giorno per notare i miglioramenti.

