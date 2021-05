Ecco i rimedi naturali da adottare se si soffre di questo comune problema notturno così da dormire sonni tranquilli.

Ci sono periodi in cui riuscire a dormire sonni tranquilli è veramente difficile e questo può dipendere da tanti fattori. La tensione emotiva, l’ansia, l’acquisizione di abitudini di sonno-veglia sbagliate causano un riposo a metà o quasi nullo. Questo ci fa sentire già stanchi al mattino e non energici come vorremo.

Alcuni di noi soffrono di un fenomeno comune che disturba le nostre notti e ci fa dormire a intermittenza, ci stiamo riferendo alla sudorazione notturna. Ciò è un processo naturale che il nostro corpo attiva per rimettere in equilibrio la temperatura corporea, in alcuni casi però capita che sia eccessiva. Allora bisogna capire se, questo comune fastidio di cui quasi tutti soffrono, sia dovuto a disturbi del sonno o ad altre patologie. Questo è possibile solo se si consulta il proprio medico di fiducia, questo sarà in grado di diagnosticare la vera causa del problema.

Questi sono i rimedi naturali da adottare se si soffre di questo comune problema notturno così da dormire sonni tranquilli.

Argilla verde

Uno dei primi rimedi che consigliamo per contrastare la sudorazione notturna è l’utilizzo dell’argilla verde durante il bagno caldo. Questa gode di proprietà di proprietà assorbenti e astringenti, inoltre è anche un energizzante.

Basterà sciogliere 500gr di argilla macinata fine in una vasca colma di acqua tiepida e aggiungere 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Ci si immerge per circa 20 minuti e si eseguono dei movimenti circolari su tutto il corpo. Ci si risciacqua poi con acqua tiepida.

È consigliato fare il bagno all’argilla prima di andare a dormire, inoltre questa soluzione è indicata anche per maniluvi e pediluvi.

Noci

Anche la frutta secca ci viene in soccorso per contrastare il fastidioso problema della sudorazione notturna. Sono proprio le noci che donano sollievo a chi ne soffre e possiamo utilizzarle per poter fare un pediluvio.

In una bacinella versiamo circa 50 gocce di estratto della noce, l’acqua dev’essere preferibilmente tiepida. Immergiamo i piedi per tutto il tempo che vogliamo.

Se vogliamo qualcosa da applicare in tutto il corpo possiamo creare una pasta a base di noci e foglie di eucalipto tritate insieme. Non appena questa sarà omogenea, applichiamola sulle zone in cui la sudorazione è eccessiva. Lasciamo in posa per almeno 10 minuti e poi risciacquiamo bene con dell’acqua.

Ecco i rimedi naturali da adottare se si soffre di questo comune problema notturno così da dormire sonni tranquilli.