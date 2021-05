Sappiamo bene che l’igiene e la cura del corpo sono fattori importanti, ciò ci permette di eliminare non solo la sporcizia ma anche i germi. Durante la giornata stando spesso fuori il nostro corpo viene a contatto con oggetti che possono essere portatori di batteri e non solo.

La pulizia dev’essere accurata in tutte le parti del corpo. Alcune volte crediamo di esserci lavati accuratamente ma nella maggior parte dei casi così non è. Esiste una parte del corpo a cui spesso non dedichiamo le attenzioni che dovremmo. Questa dev’essere pulita ogni volta che facciamo la doccia, proprio lì si annidano germi e batteri.

Ecco i rimedi naturali che possiamo utilizzare per pulire una parte del corpo a cui non prestiamo le dovute attenzioni.

Acqua e sale

La parte del corpo a cui ci stiamo riferendo è l’ombelico, che spesso dimentichiamo di pulire. Uno dei primi rimedi che consigliamo per pulire questa parte del corpo che spesso dimentichiamo è un composto semplice a base di acqua e sale.

Grazie al composto di acqua e sale, sarà possibile pulire accuratamente l’ombelico eliminando così tutta la sporcizia accumulata. Consigliamo di utilizzare il sale marino poiché più efficace rispetto al sale che abbiamo in cucina.

Olio di cocco

In molti ormai utilizzano l’olio di cocco per la cura dei capelli e anche del corpo. Anche nella pulizia dell’ombelico questo si rivela efficace soprattutto nel prevenire batteri o peggio ancora la comparsa dei funghi. Questa soluzione va applicata dopo aver pulito l’ombelico con il composto di acqua e sale. Con un batuffolo di cotone contenente qualche goccia d’olio di cocco passiamolo delicatamente all’interno dell’ombelico.

Olio essenziale

Tra gli olii essenziali possiamo citare il tea tree Oil questo è molto conosciuto e utilizzato in vari ambiti. Anche in questo caso risulta essere un ottimo alleato contro i germi e i batteri. Dunque, ecco i rimedi naturali che possiamo utilizzare per pulire una parte del corpo a cui non prestiamo le dovute attenzioni.