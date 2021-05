Quando si guardano le previsioni del tempo in TV, quasi tutti sperano che ci sia il sole. Se è prevista pioggia, si prova grande disappunto. Le condizioni meteorologiche, infatti, condizionano la vita quotidiana. Un cielo sereno fa davvero comodo per l’attività fisica. Correre sotto l’acqua è difficile e sconsigliato. Uscire per una passeggiata, inoltre, è impossibile.

Ecco i rimedi che pochi conoscono per non farci influenzare dal meteo e rimanere di buon umore anche nelle giornate grigie e uggiose.

Passeggiate e bel tempo

Una delle attività più salutari e diffuse è la passeggiata. Uscire di casa da soli o con amici e camminare nel verde è un’abitudine importante e indispensabile per vivere in salute. In alcuni casi essa può essere una vera e propria terapia. Il bel tempo, sicuramente, aiuta.

Si può dire che un tempo gradevole dal punto di vista meteorologico corrisponde ad un tempo gradevole nel nostro cuore e nella nostra mente.

Tutti sanno che il meteo può influenzare il nostro umore ma pochi conoscono la motivazione scientifica.

Neurotrasmettitori e opportunità di riflessione

La motivazione scientifica che sta dietro è abbastanza semplice. L’uomo è filogeneticamente predisposto a adattarsi ai ritmi circadiani. Un cielo grigio e un cattivo tempo vanno a scombussolare diversi neurotrasmettitori. Si pensi alla dopamina, alla noradrenalina, alla serotonina e alla melatonina. Il risultato è un umore cattivo e irritabile.

C’è un modo per porvi rimedio? Assolutamente sì. La nostra vita è fatta di alti e bassi. Un indice di salute mentale è saper vivere ed elaborare emozioni negative.

Una giornata grigia e uggiosa può essere un’opportunità di riflessione. È consigliabile focalizzarsi sui vissuti più penosi e accoglierli. In questo modo non ci faranno più paura. Riusciremo subito a metterli da parte e a vivere bene anche una brutta giornata.

Ecco, quindi, i rimedi che pochi conoscono per non farci influenzare dal meteo e rimanere di buon umore anche nelle giornate grigie e uggiose.