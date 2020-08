Ecco i quattro oggetti che non sapevi di poter lavare in lavastoviglie.

La fine delle vacanze è un momento stressante per tutti noi. Dopo un periodo di relax, infatti, dobbiamo nuovamente abituarci alla routine. Questo vuol dire lavoro, impegni e soprattutto pulizie domestiche. Per molti di noi, questa sarà la scocciatura più grande. Le case di tanti sono rimaste chiuse per un po’ di tempo, e quindi sarà necessario ripulire tutto con attenzione. Questo vale per ogni oggetto della casa! Quindi perdiamo tempo a igienizzare tutto alla perfezione. E, spesso, lo facciamo a mano! Quello che però molti non sanno, è che gli elettrodomestici a volte possono aiutarci più di quanto pensiamo. Per esempio, ecco i quattro oggetti che non sapevi di poter lavare in lavastoviglie. Non crederai mai a quanto tempo risparmierai!

Giocattoli sporchi in giro per casa? Prova a metterli in lavastoviglie

Chi ha dei figli, sa quanto la casa sia sommersa da giocattoli di vario tipo. Questo è inevitabile quando i bambini fanno parte della nostra vita. Ma sappiamo tutti anche quanto sia importante disinfettare in continuazione questi oggetti. Si tratta, infatti, di cose che i nostri figli potrebbero mettere in bocca in qualsiasi momento. Quindi devono sempre essere puliti! Ma perché lavarli a mano quando possiamo usare la lavastoviglie? Ti basterà inserirli nell’elettrodomestico e saranno più puliti che mai! Attenzione, però! Stiamo ovviamente parlando dei giocattoli di plastica. Quelli elettronici o in legno potrebbero subire dei danni seri!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le placche degli interruttori della luce

Ci sono degli angoli della casa che spesso ci dimentichiamo di pulire. Passiamo infatti le nostre giornate a igienizzare tutto, per poi perderci quei piccoli particolari che devono essere lavati. Nella lista, troviamo anche le placche degli interruttori della luce. Questi aggeggi, infatti, spesso vengono completamente abbandonati a se stessi! Ma invece di perdere tempo a lavarli a mano, puoi tranquillamente usare il tuo fidato elettrodomestico per renderli come nuovi!

Scarpe di gomma

Non ci crederai, ma anche le scarpe possono essere lavate in lavastoviglie! Se avete calzature di gomme o stivali da pioggia, provate a pulirli in questo modo. Il risultato sarà strabiliante! In questo modo, eviterete di danneggiarli con la centrifuga della lavatrice. Ma, soprattutto, non dovrete ricorrere al lunghissimo lavaggio a mano!

Vuoi un frigorifero splendente? Forse la lavastoviglie può aiutarti

La pulizia del frigorifero fa parte di quelle pulizie che rimandiamo sempre. Questo elettrodomestico, infatti, richiede tempo e fatica per essere pulito! Dobbiamo svuotarlo dal cibo, smontarne i pezzi, disinfettarne l’interno etc. Una vera e propria agonia, insomma! Ma se ti dicessimo che puoi tranquillamente lavare il tutto in lavastoviglie? Rimuovi tutti i ripiani e i cassetti e mettili in lavastoviglie. Il tuo frigorifero sarà pulito come non mai e tu potrai goderti un po’ di meritato riposo!

Dunque, ecco i quattro oggetti che non sapevi di poter lavare in lavastoviglie. Incredibile, vero?