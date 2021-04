Sporcizia e ancora sporcizia. Ovunque ci giriamo lasciamo traccia del nostro passaggio e la casa è sempre più in subbuglio. Il peggio è che ogni superficie richiede la sua cura specifica. Così, per pulire a fondo tutta casa servirebbero decine di prodotti differenti. Decisamente una bella spesa. Senza contare il fatto che tutti quei prodotti infilati in ogni spazietto ricavato in stanzini e credenze non fanno che aumentare il disordine.

Ma da oggi diciamo addio a prodotti tossici, costi inutili e disordine. Usando ciò che abbiamo in casa possiamo pulire a fondo ogni angolo. Ecco i prodotti naturali per sgrassare ogni superficie più un trucco infallibile per smacchiare i vestiti. Dalle piastrelle della cucina ai maglioni in cotone, ricordiamoci che ogni superficie ha il suo perfetto alleato naturale (o quasi).

Ecco i prodotti naturali per sgrassare ogni superficie più un trucco infallibile per smacchiare i vestiti

Partiamo dai fondamentali. Per sgrassare fornelli e piano cottura non serve nessun detergente miracoloso stipato tra i ripiani del supermercato. Basta una miscela di acqua calda, bicarbonato e aceto, più una passata di spugna. Questa soluzione è eccezionale sia per le superfici in acciaio sia per le piastrelle in cotto o simili.

Il sapone per i piatti, invece, è utile a un altro scopo: ringiovanire i gioielli. Spesso i gioielli tendono a opacizzarsi e talvolta ad annerirsi. Per farli tornare all’antico splendore immergiamoli in un contenitore con acqua calda e sapone per i piatti. Lasciamoli in ammollo un’oretta, dopodiché strofiniamo le parti più delicate con uno spazzolino da denti.

Per il bagno, invece, la miscela ottimale è quella composta da borace e acqua, con l’aggiunta di qualche goccia d’olio essenziale. In generale, tutti i pavimenti possono essere puliti con acqua e sapone di Marsiglia, anche senza ricorrere al mocio.

Per le macchie sui vestiti, invece, c’è un trucco che farà sparire anche le più ostinate.

Il rimedio definitivo per smacchiare i vestiti

Se si macchia il nostro capo preferito, non buttiamolo subito in lavatrice. La soluzione ideale è intervenire subito con del sapone per i piatti o del sapone di Marsiglia.

Se si tratta di indumenti bianchi o molto chiari, il metodo cambia. In tal caso, interveniamo spruzzando un po’ di candeggina. Il risultato è assicurato, parola della nonna.