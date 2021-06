Molte persone hanno problemi nell’alimentazione con il proprio gatto, nel senso che capita di frequente che questo decida di non mangiare o di mangiare ciò che vuole e quando decide lui. Spesso non si sa cosa fare, come comportarsi e soprattutto non si capiscono i motivi di questi comportamenti.

In questo articolo spieghiamo i motivi per cui il nostro gatto fa i capricci con il cibo e cosa fare per evitare questi inconvenienti. Queste situazioni non sono sempre da attribuire a dei semplici capricci, perché spesso dietro questi comportamenti si nascondono altre motivazioni.

Ecco i principali motivi per cui il gatto fa i capricci con il cibo

Se ci si trova in una situazione dove il gatto si avvicina al cibo, lo annusa e se ne va può essere dovuto a:

problemi alla bocca;

il cibo andato a male;

il gatto è stressato per un cambiamento ambientale (ad esempio, un trasloco effettuato da poco);

associa quel determinato cibo ad una situazione non gradevole. Un gatto che è stato male per un vaccino o per una malattia potrebbe associare il cibo che ha sempre avuto a quella condizione di malessere e non gradirlo più;

è viziato dai continui premi che gli vengono dati;

mangia troppo e di continuo e quindi si ritrova ad avere poco appetito o per nulla. Se vive fuori casa, potrebbe avere trovato e mangiato cibo altrove.

Cosa fare per far sì che il gatto mangi il cibo che gli viene proposto?

Oltre ai principali motivi per cui il gatto fa i capricci con il cibo, si ricordano alcune cose che potrebbero aiutare ad arginare questo comportamento. Sempre che non sia dovuto ad una delle ragioni appena elencate. Non tutti i gatti amano i cibi appiccicosi come il pollo crudo, poiché è viscido e attaccaticcio, e quelli dal gusto troppo dolce o amaro. Inoltre, prediligono sempre le proteine del muscolo e frattaglie e cibi tiepidi o caldi. Anche posizionare la ciotola con il cibo in modo adeguato è importante. Metterlo in alto tranquillizza il gatto poiché gli consente di tenere il suo territorio sotto controllo, un fenomeno che avevamo già descritto sulle nostre pagine.

Se il gatto continua a non mangiare, è apatico e manifesta affanno senza apparente motivo, si consiglia di portarlo il prima possibile da un veterinario per un effettuare un controllo.