Le zampe del nostro cane rappresentano una parte molto delicata. Le zampe sono quella parte del corpo che con più frequenza entra direttamente in contatto con il terreno. Con l’arrivo dell’inverno e delle basse temperature l’animale potrebbe soffrire il freddo alle zampe nel contatto con il terreno. Non è solo il disagio del freddo che può portare problemi al nostro animale. Le zampe possono subire altri tipi di guai durante le normali camminate. Ecco i particolari gravi problemi che potrebbero torturare le zampe del nostro cane d’inverno e come proteggerlo in modo efficace prima e dopo la camminata.

Una soluzione utile per proteggere le zampe

Il sale che viene sparso sulla strada per fare sciogliere la neve, può creare grossi problemi alle zampe del cane. Infatti questa sostanza è dannosa per i cuscinetti adiposi e può provocare irritazioni e lesioni. Quindi è importante proteggere la zampa del cane in inverno durante le normali passeggiate, specialmente in giornate di neve.

Le scarpette da neve create appositamente per il cane potrebbero essere una soluzione. Sono poco usate, anche se molto utili, perché hanno due inconvenienti. Queste possono sembrare esteticamente poco adatte a un cane. Il secondo problema è che il cane potrebbe non portarle volentieri. Il nostro animale potrebbe essere restio a indossare le scarpette, nonostante tutti i tentativi. E allora senza protezione preventiva è importante fare un’azione curativa per le zampe dopo ogni passeggiata.

Se il sale può creare irritazione alle zampe del nostro cane, il ghiaccio in strada può provocare delle lacerazioni. Anche i sassi nascosti dalla neve od altri oggetti contundenti che l’animale non vede possono creare tagli alle zampe. Perciò diventa fondamentale prendersi cura del cane una volta tornati dalla passeggiata. Ovviamente la prima cosa da fare è pulire con accuratezza la zampa appena rientrati. Il padrone deve essere sicuro che non siano rimasti residui di neve, di terra o peggio di sale antigelo tra unghie e peli. Per la pulizia conviene utilizzare dell’acqua calda, evitando saponi che possono irritare i polpastrelli. Un piccolo accorgimento, ma utilissimo, è quello di portarsi un asciugamano durante la passeggiata. Il padrone con questo asciugamano può pulire con frequenza le zampe del cane.

Contro il sale antigelo sulle zampe si può applicare una crema a base di vasellina. La si può mettere prima di uscire in strada, come sistema di protezione, ma anche durante il resto della giornata. Infine un consiglio banale ma non scontato. Se il cane soffre particolarmente il freddo conviene fare passeggiate più brevi. Inoltre conviene scegliere dei percorsi puliti, dove neve o residui di ghiaccio siano assenti.

