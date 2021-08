Per chi non vuole rinunciare a comodità ed eleganza tutto l’anno vi sono delle mode che dovrebbe seguire e delle scelte oculate da fare. Anche quest’estate è fautrice di nuovi capi d’abbigliamento, o semplicemente di tendenze che ritornano dal passato. Se un articolo precedente lo avevamo dedicato agli accessori da non perdere per i propri capelli, stavolta ci concentreremo su un’altra parte del corpo femminile. Parleremo infatti dei pantaloni in voga in questo periodo che danno nuova forma a gambe e girovita.

Sono modelli che non ci possiamo perdere per fare bella figura al mare o in città. Inoltre non dovremo preoccuparci di cosa indossare di giorno o la sera, perché coi giusti abbinamenti ci permetteranno di essere sempre trendy. Vediamoli subito e scopriamo come metterli in risalto per suscitare l’invidia di tutte le nostre amiche.

Ecco i pantaloni comodi e leggerissimi dell’estate 2021 che impreziosiscono il guardaroba

Per la verità non si parla di un modello o di un marchio in particolare. Infatti, in realtà ciò che fa la differenza nel vestire è il tessuto che scegliamo. In questo caso i protagonisti di quest’estate sono i pantaloni di lino. Ce ne sono di tantissimi tipi ma ognuno di questi ci donerà quella freschezza che permetterà alle nostre gambe di respirare comodamente.

Pronti via, si parte subito coi pantaloncini in lino corti a vita alta. Sono estremamente versatili e perfetti sia per uscire a fare shopping che per una cena con le amiche. Pratici e che saltano subito all’occhio, sono ideali se completati da un top o bluse di seta. Bellissimi quelli coi bottoni, ma ancora più scintillanti se ornati da una splendida cintura. Per finire in bellezza, ai piedi un paio di comodi sandali infradito.

Se invece ci piace tenere coperte le gambe non possiamo farci scappare la versione lunga fino alla caviglia, sempre a vita alta. Che scegliamo un modello più colorato o la versione da sera in lino blu, di certo non dovremo aver paura di sfigurare per strada. Soprattutto se in abbinamento optiamo per una camicia larga in cotone e delle magnifiche ballerine in pelle. Dunque ecco i pantaloni comodi e leggerissimi dell’estate 2021 che impreziosiscono il guardaroba. Non ci resta che correre nel negozio più vicino a comprarne subito un paio elegantissimo. Se invece non possiamo resistere a delle calzature sempre alla moda, ecco i sandali che non possiamo lasciarci sfuggire.