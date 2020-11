È tempo di Natale e quindi di dolci natalizi. Tra questi il panettone resta il capofila indiscusso delle festività. Dopo il cenone o durante la tombolata in famiglia (quest’anno senza troppi invitati) il panettone unisce tutte le generazioni. Negli ultimi anni poi le sue vendite e la sua offerta diversificata sono aumentati in maniera esponenziale. I consumatori italiani infatti non si accontentano più solo del panettone classico e magari industriale. Questo resta comunque il più venduto ancora. Ma il piacere di mangiare un ottimo panettone artigianale farcito con qualche crema particolare è tutta un’altra cosa. Quali sono i gusti degli Italiani riguardo ai panettoni?

Ecco i panettoni più amati dagli Italiani

Panettone classico milanese

Del resto è nato proprio a Milano. Il panettone classico è sicuramente il più apprezzato da tutti e secondo recenti stime diffuse dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) supera anche il pandoro per gradimento (rispettivamente il 46% contro il 37%). Sarà allo stesso modo anche nel 2020?

Panettone al cioccolato

Che sia latte o fondente, con le arance o abbinato alla crema, il cioccolato fa impazzire grandi e piccini a tavola. E non solo dentro al panettone. Basti pensare al largo consumo che si fa anche di torroni e cioccolatini durante le feste.

Panettone al pistacchio

Negli ultimi 5 anni questa eccellenza italiana prodotta soprattutto in Sicilia ha deliziato i palati di tutti. Sicuramente se si opta per un panettone al pistacchio la spesa aumenta rispetto al panettone tradizionale. Ma quale migliore occasione del Natale per stimolare un po’ di più il commercio in tempi di crisi?

Panettone alla crema di limone

La crema di limone è delicata e si abbina perfettamente con un ottimo limoncello. Magari quest’ultimo possiamo anche prepararlo in casa per non farci mancare nulla. Ecco i panettoni più amati dagli Italiani.