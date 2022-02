Ecco i Paesi in cui si potrebbe fare una vita da re anche con una pensione italiana bassa

La pensione è quel momento della vita che ogni lavoratore sogna di vivere il prima possibile.

Da una parte si pensa che in pensione ci si possa riposare di più, si possano fare più cose ed avere più tempo per le proprie passioni e interessi. Tuttavia, arrivati alla tanto agognata età ci si rende contro troppo spesso di una difficoltà.

Infatti, la pensione molto raramente corrisponde all’entrata di uno stipendio normale e dunque condurre una vita con la stessa qualità di prima è molto difficile. Di conseguenza, i pensionati arrivano ad avere molto tempo ma pochi soldi per goderselo al meglio.

Dunque, è per questa ragione che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo consigliare al Lettore alcuni Paesi in cui si può vivere benissimo anche con una pensione italiana.

In quei posti ci sono già moltissimi concittadini e dunque difficilmente ci si sentirebbe soli. Ecco, dunque, i Paesi in cui si potrebbe fare una vita da re nonostante le ristrettezze economiche di una pensione italiana.

I consigli di una rivista prestigiosa

In particolare, la rivista “Travel and Leisure” ha redatto una classifica di Paesi in cui si può vivere bene anche senza una grossa entrata mensile con particolare riferimento per i pensionati. La rivista è newyorkese e dunque le mete sono spesso vicine agli Stati Uniti, ma non tutte.

La medaglia d’oro di questa classifica va a Panama, città che gode di un clima stupendo e con prezzi medi delle case davvero interessanti.

In seguito troviamo il Portogallo. Si tratta di una meta già scelta dai pensionati italiani, a causa della sua posizione vicina all’Italia e ai suoi prezzi davvero molto competitivi.

Si ritorna in America per la terza posizione che va alla Repubblica Dominicana. Pare proprio che quest’isola sia la meno cara nei caraibi e la sua vita culturale è molto attiva e presente.

In Europa troviamo la quarta posizione, che è la Spagna. Per noi italiani è come sentirsi quasi a casa, dato che la sua tradizione gastronomica assomiglia molto alla nostra e il carattere della sua gente ci ricorda il nostro.

Ecco i Paesi in cui si potrebbe fare una vita da re anche con una pensione italiana bassa

Seguono poi la Costa Rica e Malta, entrambe per la bellezza naturale dei loro parchi e spiagge e per la grande accoglienza che riservano agli stranieri che si insediano nelle loro città.

Infine, seguono Ecuador, Messico e Colombia. Basso costo della vita e alta qualità del cibo permettono ai pensionati di godersi la vita spendendo quasi la metà di quello che spenderebbero in Italia.

