Il mascara, insieme all’eyeliner è un prodotto base per il trucco degli occhi. Ma nel tempo non è mai lo stesso, perché le case produttrici evolvono la composizione della sua texture e del packaging. Nel report annuale di Cosmetica Italia leggiamo che, a causa della pandemia, l’acquisto di prodotti beauty per gli occhi ha superato quello del rossetto per le labbra.

Ecco i nuovi mascara che indosseremo questa estate per avere ciglia lunghissime e uno sguardo intenso e seducente. Nonostante la “carica dei vaccini” portata avanti dal Generale Figliuolo, è ormai chiaro che non potremo ancora toglierci le mascherine fino a settembre. E che questa gioia, forse, non arriverà prima dell’autunno.

La redazione Moda e Beauty di Proiezioni di Borsa ha selezionato le ultime novità in fatto di trucco ciglia.

Giocare coi colori

Il mascara è un fluido solitamente nero ma possiamo giocare strategicamente anche con altri colori: il marrone se vogliamo usarlo anche sulle sopracciglia che hanno questo colore.

Oppure il blu elettrico e il viola, che virano leggermente il colore dei nostri occhi, dandogli un’aria più fresca. Il colore di stagione è il verde smeraldo, che ci permette di truccare lo sguardo con un solo prodotto.

Sei “marce” per uno sguardo sprint fin dal mattino

Il mascara si applica con lo spazzolino o scovolino, chiamiamolo come ci piace. Stendiamolo sulle ciglia superiori, ma anche su quelle inferiori, che spesso sono poco trattate.

Sono appena usciti dei mascara dotati di scovolini con orientamenti diversi (diritti o curvi) e fino a sei tipi di setole diverse, per poter rispondere a diverse esigenze: allungare le ciglia corte, volumizzare quelle fini, incurvare quelle diritte e separare quelle che si appiccicano fra loro, dando un bellissimo “effetto ventaglio”.

Arrivano le vitamine

Visto che gli occhi si truccano molto più di prima, le maison cosmetiche hanno arricchito i prodotti di pigmenti, per offrire un nero sempre più intenso. Ma non solo.

Sono usciti i mascara arricchiti con collagene, con l’olio di Argan, con le vitamine che rivitalizzano le ciglia dalla radice alla punta. Ovviamente ci sono mascara vegani per le green addict e quelli biologici, delicati e naturali, adatti agli occhi più sensibili.

Alcuni prodotti hanno puntato sulle proteine della seta e sulla cheratina per offrire una consistenza super cremosa. Mentre altri accontentano chi preferisce un prodotto più liquido, meno appiccicoso, che non lasci grumi e non coli facilmente appena fa caldo.

A proposito di estate, vale la pena di “fare scorta” dei mascara resistenti all’acqua, facendosi consigliare sui brand più performanti nelle profumerie di fiducia.