I gatti sono così buffi e divertenti che è una gioia per gli occhi vederli giocare. A differenza del cane, il gatto è più indipendente ma ciò non significa che non abbia bisogno di coccole. A tal proposito, sarà capitato a tutti che durante le coccole il gatto dia qualche morso. I motivi di questo atteggiamento sono sostanzialmente due: il primo è il gioco e il secondo è per dirci “basta”.

Nonostante i gatti amino molto le coccole, sono loro a decidere quando esprimere il loro affetto. Quindi non preoccupiamoci di questa attitudine, non significa che il gatto sia aggressivo. Recentemente abbiamo trattato l’argomento sui gatti da un punto di vista delle razze e di quali siano le più giuste per i single.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ma abbiamo parlato anche dei cani e quali nomi dare al cucciolo in base alla taglia. Analogamente, oggi parleremo dei nomi per i nostri “a-mici”. Allora se abbiamo deciso di adottare, ecco i nomi più bizzarri e simpatici da dare al gatto in base al colore.

Se il mantello è nero

Se il nostro gatto è maschio e ha il mantello total black, ecco come potremmo chiamarlo:

Sirius;

Shadow;

Black;

Choco;

Friday.

I nomi femminili per la gatta nera sono:

Bagheera;

Eva;

Zaira;

Moon;

Nora.

Se il mantello è bianco

Se, invece, il nostro gatto maschio è bianco candido, i nomi consigliati sono:

Yuki;

Prince;

Wine;

Cloud;

Snow.

I nomi femminili per le gatte bianche sono:

Afrodite;

Duchessa;

Minù;

Charity;

Claire.

Se il mantello è striato

Il mantello del gatto maschio può essere pieno di striature e, anzi, sono proprio queste che rendono il pelo ancora più bello. I nomi che consigliamo sono:

Gastone;

Tigro;

Pilù;

Grey;

Leone.

I nomi femminili per gatte striate, che solitamente hanno 3 colori, sono:

Donatella;

Arya:

India;

Nana;

Pippi.

Ecco i nomi più bizzarri e simpatici da dare al gatto in base al colore

Come abbiamo visto, i nomi spaziano da quelli “umani” a quelli più impensabili ad alcuni che abbiamo sentito nei cartoni animati. Per la scelta del nome basiamoci sul colore del mantello ma anche su quello che piace ad ognuno di noi.

Per esempio, se il gatto è maschio ed è nero il nome Nerone, dell’Imperatore romano, è anche carino ma è molto diffuso. Pure Nerina per la gatta femmina è un nome simpatico ma piuttosto comune. E comunque il nome dovrebbe essere anche fantasioso e originale. Con gli amici a quattro zampe possiamo sbizzarrirci, a differenza dei nomi dei figli!

Quindi andiamo alla ricerca dei nomi più rari e simpatici per il nostro amico peloso.