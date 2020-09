Ecco i nomi delle dita dei piedi, la risposta non è quella che immagini. In un articolo del 17 giugno 2016 la Redazione Consulenza Linguistica dell’Accademia della Crusca ha dato una risposta all’annoso quesito. Quali sono i nomi delle dita dei piedi? Probabilmente, leggendo la domanda avrai risposto mentalmente ”alluce, illice, trillice, pondulo e minolo” o qualche variante simile. Ebbene, ti sbagli. Scopriamo perché.

La risposta dell’Accademia della Crusca

L’articolo pone l’accento sul fatto incontrovertibile che questa nomenclatura, benché diffusa sul web e utilizzata in alcuni testi pseudo-scientifici, non sia né registrata nella lessicografia né riportata in testi medici o realmente scientifici. Infatti, esistono diverse varianti dei presunti nomi delle dita dei piedi, e nessuno di quelli corrisponde al vero. Questa nomenclatura si è diffusa dal 2002-2003, anni a cui risalirebbero, secondo la Redazione Consulenza Linguistica dell’Accademia della Crusca, le prime attestazioni sul web.

Ecco i nomi delle dita dei piedi, la risposta non è quella che immagini

Quindi, in che modo bisogna riferirsi alle dita dei piedi? La verità è che non hanno uno specifico nome ufficiale. Generalmente, il primo dito è detto alluce e il quinto mignolo. Tuttavia, una convenzione internazionale del 1998 ha adottato, in campo anatomico, la nomenclatura latina. In italiano, quindi, le dita dei piedi sono dette banalmente primo dito (o alluce), secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito (o mignolo).

Probabilmente, molti conosceranno già la nomenclatura esposta all’inizio dell’articolo, piuttosto fantasiosa. D’altronde, ormai è stato assunta a vero e proprio mito popolare. In ogni caso, non dovrebbe essere utilizzata in nessun contesto formale, in quanto priva di validità. Una piccola curiosità? I pianisti indicano con un numero anche le dita delle mani, in quanto è prassi comune nell’insegnamento della diteggiatura dello spartito.

