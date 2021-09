Ecco i motivi per cui la maggior parte degli animali domestici fa cose strane

Molte volte i nostri cari amici a 4 zampe hanno dei comportamenti inspiegabili a cui spesso non riusciamo a dare le giuste risposte. Nella maggior parte dei casi, i motivi per cui gli animali domestici fa cose strane, sono da ricercare nel fatto che stanno lanciando determinati messaggi. Ecco di seguito qualche esempio.

Perché il nostro gatto molte volte si blocca con la bocca aperta?

I gatti hanno un olfatto molto sviluppato e sono dei curiosoni. Ogni qualvolta si torna a casa, la nostra piccola palla di pelo corre a salutarci e con pochi gesti annusa la nostra persona per investigare su cosa abbiamo fatto. Nella maggior parte delle volte, rimangono con la bocca aperta e immobili per qualche secondo.

La spiegazione è semplice: stanno sperimentando un fenomeno chiamato la posizione del Flehmen. I sensi del gatto sono molto più sviluppati dell’uomo, quindi riescono a percepire anche solo con una piccola annusata delle particelle nell’aria.

La posizione del Flehmen, chiamata anche reazione o smorfia di Flehmen, è tipica nei felini e anche in altri animali, quando nell’aria ci sono delle particelle di feromoni. Inoltre i gatti sfruttano anche due canali che si trovano sul palato che portano l’aria carica di feromoni all’organo vomeronasale che recepisce e interpreta le informazioni tra le stesse specie.

Quindi se durante la giornata, la nostra strada si è incrociata con quella di un gatto femmina, pronta per l’accoppiamento, il nostro gatto l’ha capito già nel momento in cui apriamo porta di casa.

Perché il cane inclina la testa quando gli parliamo?

Quando parliamo con il nostro amico a 4 zampe, nella maggior parte delle volte inclina la testa. Questo vuol dire che in quel momento vuole manifestare la sua attenzione, comprensione ed empatia al suo padrone.

Questo atteggiamento si può manifestare anche quando il cane capta il malumore di una persona nelle vicinanze. In questo caso, mostra tutto il suo supporto emotivo, come del resto farebbe anche il “miglior amico”.

Non a caso l’intelligenza del cane non è mai stata un segreto, molte persone trattano il loro amico a 4 zampe come un figlio a cui manca solo la parola.

Un’altra spiegazione è che il cane muove la testa per capire da dove proviene il suono. Inclinandola, riuscirebbe a captare meglio le onde sonore per intuirne la fonte.

Ecco i motivi per cui la maggior parte degli animali domestici fa cose strane

Tornando alla nostra palla di pelo, spesso non riusciamo a capire come mai il nostro gatto non riesce a mangiare all’interno della ciotola. La spiegazione è semplice. I gatti hanno dei lunghi baffi ingombranti, le vibrisse, che hanno dei compiti fondamentali.

Il primo è di percepire gli oggetti nelle vicinanze e l’altra a percepire altri esseri viventi nelle vicinanze, tramite la percezione di spostamenti d’aria da essi provocati.

Questi peli ingombranti, sono presenti anche su tutta la struttura del gatto. A differenza dei peli normali, questi sono insinuati più profondamente nell’epidermide così da renderli sensibili. Ed è proprio in questo caso che mangiando nella ciotola, il gatto può urtare le vibrisse sul bordo della ciotola ed avere fastidio. Così decide di prendere un quantitativo e portarlo fuori dalla ciotola per poterlo mangiare tranquillamente.

