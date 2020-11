Quando un leggero languorino comincia a farsi sentire, perché non cedere gustando dei morbidissimi biscotti al cacao? Ottimi per la colazione, buonissimi da immergere nel caffelatte ma deliziosi anche da soli. Da provare assolutamente la ricetta semplice proposta dagli Esperti buongustai di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per una ventina di porzioni

130 g di farina tipo 00;

150 g di zucchero semolato;

125 g di cioccolato fondente;

60 g burro;

2 uova;

50 g di cacao amaro;

1 cucchiaio di lievito per dolci;

un pizzico di sale.

Ecco i morbidi biscotti al cacao per un dolce piacere del palato. Procedimento

Il primo consiglio è quello di coinvolgere i bambini. Preparare un dessert in loro compagnia è un’idea golosa per passare del tempo insieme e distogliere i bimbi dalle numerose tecnologie in circolazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Per preparare i biscotti morbidi al cacao, in un pentolino far sciogliere a bagnomaria e a fiamma bassa, il cioccolato insieme al burro. In una ciotola, lavorare le uova con lo zucchero ed aggiungere pian piano anche il cacao amaro. Mescolare energicamente e subito dopo versare la miscela di cioccolato e burro. Ora, è il turno della farina che dovrà essere prima setacciata e successivamente incorporata all’impasto. Infine, aggiungere il lievito sempre setacciato e per concludere un pizzico di sale. Coprire con uno strato di pellicola trasparente per alimenti e lasciare riposare in frigorifero per circa due ore.

Una volta trascorso il tempo d’attesa, l’impasto risulterà più compatto. Formare con le mani le palline e distribuirle in una teglia ricoperta da carta da forno. Infine, far cuocere a 180° per circa 10 minuti. Prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo ed il gioco è fatto. I biscotti saranno un buon pretesto per sedersi a tavola e gustarsi la colazione con tutta la famiglia.

Se “Ecco i morbidi biscotti al cacao per un dolce piacere del palato” è servito ai Lettori, si consiglia anche “Crostatine al cioccolato fatte in casa per la gioia dei bambini“.